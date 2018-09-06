17 yıl hapisle aranan yağma hükümlüsü yakalandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA'da, 'Birden fazla kişiyle yağma' suçundan 17 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan Talha Yasin yakalandı.
'Birden fazla kişiyle yağma' suçundan tutuksuz yargılanan Talha Yasin'i mahkeme, 17 yıl 9 ay hapis cezasına çaptırdı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri Yasin'in, Seyhan İlçesi Gürpınar Mahallesi'nde muhtarlığı çevresinde olduğunu saptadı. Adrese giden ekipler, Yasin'i yakaladı. Emniyete götürülen Talha Yasin, işlemlerinin ardından, cezaevine götürüldü.
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