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17 yıl önce ağabeyi ile parka terk edilen genç kızın ailesini Müge Anlı buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 12:47 | Son Güncelleme

17 yıl önce ailesi tarafından terk edilen Kader, ailesini bulmak için Müge Anlı’nın programına başvurdu.

17 yıl önce ağabeyi ile parka terk edilen genç kızın ailesini Müge Anlı buldu

17 yıl önce ailesi tarafından terk edilen Kader, ailesini bulmak için Müge Anlı’nın programına başvurdu. Genç kız, gerçekleşen yayında annesi ile ilk kez konuştu.

İstanbul Kâğıthane’de 11 Ağustos 2002 günü 1,5 yaşındaki bir kız çocuğu ile 2,5 yaşındaki ağabeyi Çeliktepe Parkı’na terk edildi. Polis tarafından bulunan ve ailesi ortaya çıkmayan iki kardeşe Kader ve Mustafa Çeliktepe ismi verildi. Ardından Çocuk Esirgeme Kurumu’na gönderildiler.
Çocuklukları yurtta geçen iki kardeşin aile özlemi hiç bitmedi. Kader Çeliktepe, 18 yaşını doldurur doldurmaz Müge Anlı’ya başvurarak ailesini aramak istedi. Müge Anlı, genç kızı dün yayınında konuk etti. Kader Çeliktepe, ailesine ait hiçbir bilgiye sahip değildi.
Kısa süre içinde Müge Anlı, Kader Çeliktepe’nin annesi Sabriye Hanım’ı buldu. Batman’da yaşan Sabriye Hanım, Müge Anlı’ya bağlanarak 17 yıl sonra bugün ilk kez kızı ile konuştu. Müge Anlı stüdyosu, duygu dolu anlara sahne oldu.

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