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17 yıl sonra aydınlatılan Fransız otel müdürü cinayeti

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 10:06 | Son Güncelleme

17 yıl önce öldürülen ve Develi Cumhuriyet Savcılığı ile İl Jandarma Komutanlığı tarafından dosyanın yeniden açılmasıyla ölümü aydınlatılan Fransız uyruklu Albert Patrick’in tarihi eser meraklısı olduğu ve Develi ilçesine tarihi eser satın almak için geldiği belirlendi.Nevşehir’de bir otelde müdür olarak görev yapan Fransız uyruklu Albert Patrick, 16 Haziran 2002 tarihinde kayboldu.

17 yıl sonra aydınlatılan Fransız otel müdürü cinayeti

17 yıl önce öldürülen ve Develi Cumhuriyet Savcılığı ile İl Jandarma Komutanlığı tarafından dosyanın yeniden açılmasıyla ölümü aydınlatılan Fransız uyruklu Albert Patrick’in tarihi eser meraklısı olduğu ve Develi ilçesine tarihi eser satın almak için geldiği belirlendi.
Nevşehir’de bir otelde müdür olarak görev yapan Fransız uyruklu Albert Patrick, 16 Haziran 2002 tarihinde kayboldu. Yapılan araştırmalarda ise Patrick’in cesedi Kayseri’nin Develi ilçesine bağlı Bozburun mevkiinde bulundu. Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından oluşturulan özel ekip, 17 yıl önce işlenen cinayet dosyasını yeniden açtı ve inceledi.
Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucunda, Albert Patrick’in tarihi eser meraklısı olduğu belirlendi ve olayla ilgili olarak 7 kişi 13 Kasım tarihinde gözaltına alındı. Yapılan sorgulamalarda 3 kişi serbest bırakılırken, zanlılardan A.A. tutuklandı. Zanlılardan gasp ve yağma suçlarından birden çok suç kaydı bulunan H.D. ve B.T.’nin başka bir suçtan dolayı cezaevinde tutuklu olduğu bildirildi. Bir diğer zanlı H.İ. hakkında ise adli kontrol kararı verildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı araştırmalarda Fransız vatandaşı Albert Patrick’in tarihi eser meraklısı olması ve bu konu üzerinde yoğunlaşılması sonucunda 17 yıllık sır cinayetin aydınlatıldığı öğrenildi.

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