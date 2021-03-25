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17 yıl süren eziyet! Safraları için yıllarca esir hayatına mahkum olan ayılar artık özgür

25.03.2021 07:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

17 yıl boyunca kafeste tutulan ve gün yüzü görmeyen iki ayı, esir hayatından kurtuldu. Vietnam'ın Son La, şehrindeki bir giyim mağazasının bodrum katında metal kafeslerde iki büklüm tutulan ayıların esaret altında olmalarının ise bir sebebi var: Safraları!

17 yıl süren eziyet! Safraları için yıllarca esir hayatına mahkum olan ayılar artık özgür

Xuan adında bir erkek ve Mo adında bir dişi olan iki Asya ayısı 17 yıllık esir hayatından Four Paws hayvan derneği tarafından kurtuldu. Four Paws yetkilileri bu görüntüler karşısında dehşete düşerken aslında binlerce ayının bu şekilde olduğunu dile getirdiler.

AYILARA NEDEN BU EZİYETİ YAPIYORLAR?

17 yıl boyunca tamamen karanlıkta küçük kafeslerde tutulan hayvanlar, yıllarca safraları için kötü koşullar altında tutuluyordu. Çin ve Vietnam'da tahminen 12 bin kadar ayı da tıpkı bu ayılar gibi çiftliklerde esaret altında tutuluyor ve düzenli olarak safraları için “sağılıyor”.

Animals Asia adlı hayır kuruluşuna göre kafesler bazen o kadar küçük oluyor ki ayılar kendi etraflarında dönemez veya dört ayak üzerinde dahi duramaz hale geliyor. Bazıları kafeslere bir yavruyken konuyor ve oradan hiç ayrılmıyor. Kafes kapısına sığamayacak kadar büyüyebiliyor ya da bodur kalabiliyorlar. Ayıların kötü koşullarda beslenmesinin yanı sıra yedikleri şeyler de oldukça kötü. Hayvanlar çüürk meyve ve sebzelerle, artan yemeklerle besleniyorlar.

Ayıların safrası (karaciğerin salgıladığı ve safra kesesinde depolanan bir mide sıvısı) “şiddetli acı, ağrı ve enfeksiyona” neden olan invazif ameliyatla (damar içi bir tür cerrahi işlem) toplanıyor.

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SAFRALARI GELENEKSEL ÇİN TIBBINDA HASTALIK TEDAVİSİNDE KULLANILIYOR

Çin’de üç bin yılı aşkın bir süredir ayılardan alınan safra suyu ilaç olarak kullanılıyor. Hap ve sıvı halde satılan safra suyunu elde etmek için, ayılar korkunç şartlarda tutuldukları çifliklere hapsediliyor. Çin’de, ayıların safra suyunun mide rahatsızlıkları, sindirim bozuklukları ve böbrek hastalıkları gibi birçok sağlık sorununu ortadan kaldırdığına inanılıyor.

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