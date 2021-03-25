17 yıl süren eziyet! Safraları için yıllarca esir hayatına mahkum olan ayılar artık özgür

Xuan adında bir erkek ve Mo adında bir dişi olan iki Asya ayısı 17 yıllık esir hayatından Four Paws hayvan derneği tarafından kurtuldu. Four Paws yetkilileri bu görüntüler karşısında dehşete düşerken aslında binlerce ayının bu şekilde olduğunu dile getirdiler.

AYILARA NEDEN BU EZİYETİ YAPIYORLAR?

17 yıl boyunca tamamen karanlıkta küçük kafeslerde tutulan hayvanlar, yıllarca safraları için kötü koşullar altında tutuluyordu. Çin ve Vietnam'da tahminen 12 bin kadar ayı da tıpkı bu ayılar gibi çiftliklerde esaret altında tutuluyor ve düzenli olarak safraları için “sağılıyor”.

Animals Asia adlı hayır kuruluşuna göre kafesler bazen o kadar küçük oluyor ki ayılar kendi etraflarında dönemez veya dört ayak üzerinde dahi duramaz hale geliyor. Bazıları kafeslere bir yavruyken konuyor ve oradan hiç ayrılmıyor. Kafes kapısına sığamayacak kadar büyüyebiliyor ya da bodur kalabiliyorlar. Ayıların kötü koşullarda beslenmesinin yanı sıra yedikleri şeyler de oldukça kötü. Hayvanlar çüürk meyve ve sebzelerle, artan yemeklerle besleniyorlar.

Ayıların safrası (karaciğerin salgıladığı ve safra kesesinde depolanan bir mide sıvısı) “şiddetli acı, ağrı ve enfeksiyona” neden olan invazif ameliyatla (damar içi bir tür cerrahi işlem) toplanıyor.