HABER

"17 yılda başımıza gelen en iyi şey Erdoğan'dır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 21:11 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "Son 17 yılda başımıza gelen en iyi şey Recep Tayyip Erdoğan'dır" - "Bu millet icabında bir soğana talim eder, göklerinde başka bayrak dalgalanmasına müsaade etmez"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Son 17 yılda başımıza gelen en iyi şey Recep Tayyip Erdoğan'dır." dedi.

Bakan Pakdemirli, Şanlıurfa'daki temasları kapsamında MHP İl Başkanlığını ziyaret ederek, MHP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz ve İl Başkanı Mahmut Güneş ile görüştü.

Beraberinde Vali Abdullah Erin, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba ile Şanlıurfa Ticaret Borsası'na (ŞUTB) geçen Pakdemirli, burada Yatırım Destek Ofisi'nin açılışını yaptı.

Pakdemirli daha sonra AK Parti Eyyübiye İlçe Belediye Başkan Adayı Mehmet Kuş'un seçim bürosunu ziyaret etti.

Burada partililere seslenen Pakdemirli, kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Pakdemirli, vatandaşın ve çiftçinin sorunlarını tek tek dinleyerek, çözüm odaklı projeler ürettiklerini belirtti.

Türkiye'nin kritik bir yerel seçime girmek üzere olduğuna dikkati çeken Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Türkiye'de 1990'lı yıllar ülkenin kayıp yılları olarak tarihe geçti. 2002 ile bu millet 'yeter artık söz milletin' deyip, AK Parti'yi iktidara taşıdı. Recep Tayyip Erdoğan başa geldi. Son 17 yılda Türkiye'de başımıza gelen en iyi şey Recep Tayyip Erdoğan'dır. Ülkesini bu kadar çok seven bir liderimiz var. Allah'a şükürler olsun."

- "Bu millet icabında soğana talim eder"

Türkiye'nin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) başta olmak üzere çok sayıda müdahalelere maruz kaldığını dile getiren Pakdemirli, milletin çok kısa sürede kendisini toparlayabilme özelliğine sahip olduğunu aktardı.

Pakdemirli, partisinin yerel yönetimde yeniden söz sahibi olmaya aday olduğunu ifade ederek, "Bu millet icabında bir soğana talim eder, göklerinde başka bayrak dalgalanmasına müsaade etmez. Türlü türlü oyunlar var ama vatandaşımız kanmamalı. Halkımızın sandıkta gerekeni yapacağına inanıyoruz." şeklinde konuştu.

AK Parti Eyyübiye İlçe Belediye Başkan adayı Kuş, Bakan Pakdemirli'ye teşekkür ederek, plaket takdim etti.

Bu ilçede 7'den 70'e herkes bisiklet kullanıyorBu ilçede 7'den 70'e herkes bisiklet kullanıyor
FETÖ'nün Manisa'daki askeri yapılanması davasında 5'inci duruşma (2)FETÖ'nün Manisa'daki askeri yapılanması davasında 5'inci duruşma (2)
Denizli beşik gibi! Bir deprem dahaDenizli beşik gibi! Bir deprem daha
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
seçim Şanlıurfa Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan müjdeyi verdi: 31 Mart'a kadar ücretsiz olacak

Erdoğan müjdeyi verdi: 31 Mart'a kadar ücretsiz olacak

Depremden kaçarken ölümden son anda kurtuldu

Depremden kaçarken ölümden son anda kurtuldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapının önüne koyarız!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapının önüne koyarız!

İşte Milli Takım'ın 11'i! Büyük sürpriz...

İşte Milli Takım'ın 11'i! Büyük sürpriz...

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

Denizli'de şiddetli deprem!

Denizli'de şiddetli deprem!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Yeni Zelanda canisi Tokat'a gelmiş! Nedeni ortaya çıktı

Yeni Zelanda canisi Tokat'a gelmiş! Nedeni ortaya çıktı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Gözyaşları sel oldu: Bizim için hayat bitti

Gözyaşları sel oldu: Bizim için hayat bitti

Bakan Soylu duyurdu: İlk kez bu sabah başladı

Bakan Soylu duyurdu: İlk kez bu sabah başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli Acıpayam'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Denizli beşik gibi! Bir deprem daha

MGK bildirisi: Yeni Zelanda saldırısı şiddetle kınandı

MGK sonrası Yeni Zelanda mesajı!

İstanbul'da saldırı hazırlığındaki IŞİD'li yakalandı!

İstanbul'da saldırı hazırlığındaki IŞİD'li yakalandı!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremin bilançosunu açıkladı!

Bakan depremin bilançosunu açıkladı!

Akit TV'den açıklama: Kılıçdaroğlu'na idam talebi içerikli sözler tarafımızca onaylanmamaktadır

'Kılıçdaroğlu idam edilsin' denmişti... Akit TV'den açıklama

Kartal'daki binanın neden çöktüğü ortaya çıktı

Kartal'daki binanın neden çöktüğü ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.