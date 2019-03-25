"17 yılda yaklaşık 14 milyar lira Kastamonu'ya yatırım yapılmış"

Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, "Geride bıraktığımız 17 yılda yaklaşık olarak 14 milyar lira, eski parayla 14,5 katrilyon lira Kastamonu'ya yatırım yapılmış. Bunun içinde 365 milyon gibi ciddi bir rakam sağlık alanındaki yatırımlarımız." dedi.

Eldemir, Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi inşaatındaki incelemesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı olarak devam eden ve planlanan yatırımları incelemek ve yapılması gerekenlerle ilgili bilgi almak için Kastamonu'yu ziyaret ettiğini söyledi.

Binaları hazır olmadığı için Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitimlerine devam eden Kastamonu Tıp Fakültesi öğrencilerinin bir an önce Kastamonu'da eğitim görmeleri gerektiğini ifade eden Eldemir, şöyle devam etti:

"Bu noktada inşallah onların ihtiyacı olan bu binanın tamamlanmasıyla birlikte, Sağlık Bakanlığı olarak, bizim Anadolu'nun muhtelif yerlerinde uygulamış olduğumuz afiliye hastane şeklinde hem Kastamonu Tıp Fakültesi öğrencilerinin Sağlık Bakanlığının tesisleri olan hastanelerimizde de eğitim ve öğretim görmesi noktasında gerekli planlamayı yapmak, bunlarla ilgili de hazırlıkları gözden geçirmek üzere burada bulunmuş olduk."