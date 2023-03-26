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  4. 17 yıldır il il gezerek vatandaşları ikna ediyor! Hastane odasında bile mücadelesini bırakmıyor... "Babamın dudağını kesip elime verdiler" deyip açtığı 'savaşı' anlattı

17 yıldır il il gezerek vatandaşları ikna ediyor! Hastane odasında bile mücadelesini bırakmıyor... "Babamın dudağını kesip elime verdiler" deyip açtığı 'savaşı' anlattı

26.03.2023 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta 74 yaşındaki Sefer Yanık, babasını sigaraya bağlı kanser sebebiyle kaybetti, babasının ölümünün ardından ise sigaraya savaş açtı. 17 yıldır il il gezen Yanık, vatandaşlara sigarayı bıraktırmak için çabalıyor. Sağlık sorunları nedeniyle tedavi olmak için Kastamonu’ya gelen Yanık, hastanedeki vatandaşlara da sigarayı bıraktırmak için uğraşıyor. "Bunun gibi düşman yeryüzünde yok" diyen Yanık, “Babamın dudağını kesip elime verdiler” ifadesini de kullanarak açtığı savaşı anlattı.

17 yıldır il il gezerek vatandaşları ikna ediyor! Hastane odasında bile mücadelesini bırakmıyor... "Babamın dudağını kesip elime verdiler" deyip açtığı 'savaşı' anlattı

Kahramanmaraş'ta yaşayan 74 yaşındaki Sefer Yanık'ın babası 2005 yılında sigaraya bağlı kanser sebebiyle hayatını kaybetti. Yaşadığı acının ardından sigaraya savaş açan Sefer Yanık, 17 yıldır il il gezerek vatandaşlara sigarayı bıraktırmak için mücadele veriyor. Şehir şehir gezip otobüs durakları, çarşı ve semt pazarlarında gördüğü sigara tüketicilerini sigarayı bırakma konusunda ikna eden Yanık, emekli maaşıyla aldığı hediyeleri sigarayı bırakan vatandaşlara dağıtıyor.

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"ÖLENE KADAR VATANDAŞLARI SİGARADAN UZAKLAŞTIRMAYA ÇALIŞACAĞIM"

Sağlık sorunları sebebiyle tedavi görmek için Kastamonu’ya gelen Sefer Yanık, hastanedeki vatandaşlara da sigarayı bıraktırmaya çalışıyor. 17 yılda yaklaşık 7 bin kişiye sigarayı bıraktırdığını söyleyen Yanık, ölene kadar vatandaşları sigaradan uzaklaştırmaya çalışacağını söyledi.

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“ANKARA’YA HASTANEYE GETİRDİĞİMDE BABAMIN DUDAĞINI KESİP ELİME VERDİLER”

Babasını sigaraya bağlı sağlık sorunlarından kaybedince sigaraya karşı savaş açtığını anlatan Sefer Yanık, “Babam sigara tükettiği için dudak kanseri oldu. Ankara’ya hastaneye getirdiğimde babamın dudağını kesip elime verdiler. Bu durumdan sonra sigaranın düşman olduğunu öğrendim. Babam, büyüklerim, küçüklerim, dostlarımın ve hastalarımın hatırı için bu lanet sigarayı yeryüzünde koymamaya çalışacağım. Bunun gibi düşman yeryüzünde yok. Kastamonu’nun nüfusu 110 bin, sigarayı 109 bin kişi içiyor. Eğer elime bir fırsat geçse Kastamonu’ya sigarayı bıraktırırım. İl il gezerek, hediyeler vererek dostlarımla beraber ücretsiz bir şekilde sigaraya karşı mücadele veriyorum. Ben şu anda dışarıda olsam 40, 50 bin kişiye daha sigarayı bıraktırırım” dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kastamonu Kahramanmaraş sigara

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