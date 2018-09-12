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 17 yıldır süren Adnan Oktar grubuna yönelik işkence davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2018 13:39 | Son Güncelleme

  ADNAN  Oktar grubuna yönelik 1999 yılında yapılan operasyonda gözaltına alınanlara işkence yaptıkları iddia edilen aralarında dönemin Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Adil Serdar Saçan'ın da aralarında bulunduğu 11 sanığın 17 yıldır yargılandığı davada mütalaa verildi.  Mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, Adil Serdar Saçan'ın da aralarında bulunduğu 10 sanığın "İşkence" suçundan zaman aşımı süresi dolduğu gerekçesiyle davanın düşürülmesini talep etti.

Serpil KIRKESER - Şengüler YEŞİL / İSTANBUL, (DHA) ADNAN Oktar grubuna yönelik 1999 yılında yapılan operasyonda gözaltına alınanlara işkence yaptıkları iddia edilen aralarında dönemin Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Adil Serdar Saçan'ın da aralarında bulunduğu 11 sanığın 17 yıldır yargılandığı davada mütalaa verildi. Mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, Adil Serdar Saçan'ın da aralarında bulunduğu 10 sanığın "İşkence" suçundan zaman aşımı süresi dolduğu gerekçesiyle davanın düşürülmesini talep etti. Mütalaada bir sanığın ise "Yalan tanıklık" suçundan 4 yıla kadar hapsi istendi.

ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇTİ

İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Sanıklardan Adil Serdar Saçan'ı ise avukatı Serkan Saçan temsil etti. Mahkeme Başkanı Maksut Karakulak, Tarkan Yavaş'ın da aralarında bulunduğu 4 şikayetçinin reddi hakim talebinin bir üst mahkeme olan İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nce reddedildiğini açıkladı. Mahkeme Başkanı Karakulak, şikayetçi B.A.'nın şikayetinden vazgeçtiğine ilişkin mahkemeye dilekçe sunduğunu belirtti. Mahkemeye sunulan dilekçede, Adnan Oktar grubundan 2014 yılında ayrıldığını belirten B.A.'nın, baskı gördüğü için bugüne kadar konuşmadığı, gruba yapılan son operasyonla birlikte konuşma kararı aldığı belirtildi. B.A., Adnan Oktar grubuyla birlikte örgütsel saiklerle hareket ettiği için şikayetçi olduğunu kabul ettiğini bu nedenle de şikayetinden vazgeçtiği ifade edildi.

"ZAMANAŞIMINDAN" DAVANIN DÜŞÜRÜLMESİ TALEP EDİLDİ

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı Türker Volkan, sanıklardan Ahmet Erdoğan, Metin Rakipoğlu, Semir Günaydın, Vedat Mercan, Serdal Akça, Adil Serdar Saçan, Osman Köprü, Ahmet Erdoğan, Bülent Kurt ve Selahattin Kıraç'ın üzerlerine atılı "işkence" suçundan açılan davanın zamanaşımı süresinin dolduğundan davanın düşürülmesini talep etti.

ADİL SERDAR SAÇAN HAKKINDA KESİN İNANDIRICI DELİL BULUNMADIĞINDAN BERAATİ İSTENDİ

Sanık Adil Serdar Saçan'ın üzerine atılı "Resmi belgede sahtecilik" , "İftira" ve "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığından ayrı ayrı beraatına karar verilmesi talep edilen mütalaada, sanık Özer Altunyuva hakkında "Yalan tanıklık" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar cezalandırılması istendi. Mahkeme heyeti, sanık Özer Altunyuva'ya mütalaaya karşı beyanda bulunması için süre vererek duruşmayı erteledi.

DAVA 17 YILDIR DEVAM EDİYOR

Adnan Oktar grubuna, 1999 yılında da operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan ve aralarında Adnan Oktar yapılanmasının ikinci adamı olduğu belirtilen Tarkan Yavaş'ın da olduğu 27 kişi, operasyonu gerçekleştiren dönemin Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Adil Serdar Saçan'ın da aralarında bulunduğu 8 emniyet görevlisinin kendilerine işkence yaptıkları iddiasıyla şikayetçi oldu. Sanıklar hakkında dava açıldı. 2016'da verilen mütalaada davanın zaman aşımı nedeniyle düşürülmesi talep edilmişti.

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