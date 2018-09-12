 17 YILDIR SÜREN ADNAN OKTAR GRUBUNA YÖNELİK İŞKENCE DAVASI

Serpil KIRKESER - Şengüler YEŞİL / İSTANBUL, (DHA) ADNAN Oktar grubuna yönelik 1999 yılında yapılan operasyonda gözaltına alınanlara işkence yaptıkları iddia edilen aralarında dönemin Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Adil Serdar Saçan'ın da aralarında bulunduğu 11 sanığın 17 yıldır yargılandığı davada mütalaa verildi. Mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, Adil Serdar Saçan'ın da aralarında bulunduğu 10 sanığın "İşkence" suçundan zaman aşımı süresi dolduğu gerekçesiyle davanın düşürülmesini talep etti. Mütalaada bir sanığın ise "Yalan tanıklık" suçundan 4 yıla kadar hapsi istendi.

ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇTİ

İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Sanıklardan Adil Serdar Saçan'ı ise avukatı Serkan Saçan temsil etti. Mahkeme Başkanı Maksut Karakulak, Tarkan Yavaş'ın da aralarında bulunduğu 4 şikayetçinin reddi hakim talebinin bir üst mahkeme olan İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nce reddedildiğini açıkladı. Mahkeme Başkanı Karakulak, şikayetçi B.A.'nın şikayetinden vazgeçtiğine ilişkin mahkemeye dilekçe sunduğunu belirtti. Mahkemeye sunulan dilekçede, Adnan Oktar grubundan 2014 yılında ayrıldığını belirten B.A.'nın, baskı gördüğü için bugüne kadar konuşmadığı, gruba yapılan son operasyonla birlikte konuşma kararı aldığı belirtildi. B.A., Adnan Oktar grubuyla birlikte örgütsel saiklerle hareket ettiği için şikayetçi olduğunu kabul ettiğini bu nedenle de şikayetinden vazgeçtiği ifade edildi.