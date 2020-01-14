HABER
  4. 17 yıllık hasret sona erdi, çocuğunu kucağına alacağı günü iple çekiyor

17 yıllık hasret sona erdi, çocuğunu kucağına alacağı günü iple çekiyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 14.01.2020 13:52 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’dan, Diyarbakır’a gelerek tüp bebek tedavisi olan Fatma Kesik, 17 yıl sonra mutlu haberi aldı.

Şanlıurfa’dan, Diyarbakır’a gelerek tüp bebek tedavisi olan Fatma Kesik, 17 yıl sonra mutlu haberi aldı. 17 yıllık hayali gerçeğe dönüşen Kesik, çocuğunu kucağına alacağı günü iple çekiyor.
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yaşayan ve 17 yıldır çocuk hasreti çeken Fatma Kesik, yıllarca başvurduğu tüp bebek merkezlerinden olumsuz sonuç aldı. Arkadaş tavsiyesi ile Diyarbakır’a gelerek Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer’e başvuran Kesik’e yumurta ve rahim gençleştirme tedavisi uygulandı. Yapılan tedavinin ardından Kesik, 17 yıl sonra hamile kaldı.
Yapılan tedavi ile ilgili bilgi veren Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer, Fatma Kesik’in 17 yıllık çocuk özleminin sona erdiğini söyledi. Prof. Dr. Çoksüer, "Hastamız 38 yaşında 17 yıllık evli, daha önce çok sayıda aşılama ve tüp bebek tedavisi olmuş fakat başarısızlıkla sonuçlanmış. Arkadaş tavsiyesiyle kliniğimize geldi, çok ciddi anlamda umutsuzdu. Çünkü birçok deneme yapmış, 17 yıllık çocuk hasreti mevcuttu, biz hastayı detaylı değerlendirdiğimizde yumurtaların çok zayıf olduğunu ve rahim duvarının ince olduğunu belirledik. Hastaya 2 ayrı tedavi uyguladık, yumurta, rahim gençleştirme ve yumurta detoks tedavisi yaptık. Amacımız kaliteli yumurtayı elde etmekti, biz hastaya süreci anlattığımızda hasta umutsuz olduğu için ciddi anlamda kararsızdı. Bizde hastaya umutsuz olmaması gerektiğini tedavide başarılı olabileceğini söyledik. Hasta ikna oldu, tedavilerimizi yaptık, transferi gerçekleştirdik, transfer sonrası gebelik kesesini görünce inanılmaz mutluluk oldu ama hasta gebe olduğuna inanamadı. Çünkü 17 yıllı başarısız geçen umutsuzluk, kalp atışını görünceye kadar sürdü. Kalp atışı sonrası hastalarla ağlamalı olduk. Hasta o kalp atış sesinin ‘Hayatının en huzur veren sesi’ olduğunu, söyleyince hepimizi duygulandırdı" dedi.

"Kurban keseceğiz"
Uzun yıllar anne olmak için tedavi gördüğünü başarısızlıklardan dolayı umutsuzluğa kapıldığını belirten Fatma Kesik, "3 defa aşılama oldum tutulmadı, herkes çocuğun olmuyor kısırsın diyordu, çok üzülüyordum. Bir arkadaş tavsiyesiyle Hakan hocayla tanıştık. Allah ondan razı olsun, yumurta gençleştirme tedavisi sonrası hamileyim. Çok mutluyum, inşallah bu mutluluğu Allah herkese verir" diye konuştu.
17 yıldır baba olma hasreti çektiğini kaydeden Şehmuz Kesik ise mutlu haber sonrası kurban keseceklerini söyledi. Kesik, "17 yıldır İstanbul, Ankara dahil farklı illere gittik. Daha sonra Hakan hocaya başvurduk. 17 yıl sonra çocuk sahibi olacağız inşallah. Heyecanlıyım, eve gidip kurban keseceğiz" şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSon anketi duyurdu! Çarpıcı sonuçSon anketi duyurdu! Çarpıcı sonuç
Gazeteciler sağlık taramasından geçtiGazeteciler sağlık taramasından geçti
Domuz gribi belirtileri, tedavi ve korunma yollarıDomuz gribi belirtileri, tedavi ve korunma yolları
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çok sayıda ilde operasyon! Onlarca asker için yakalama kararı

Çok sayıda ilde operasyon! Onlarca asker için yakalama kararı

Esenyurt'ta korkunç olay! Ailesinin gözü önünde intihar etti

Esenyurt'ta korkunç olay! Ailesinin gözü önünde intihar etti

Sosyal medya Hasan'ı konuşuyor! Valilik harekete geçti

Sosyal medya Hasan'ı konuşuyor! Valilik harekete geçti

Firari FETÖ'cü Hakan Şükür Uber şoförü oldu!

Firari FETÖ'cü Hakan Şükür Uber şoförü oldu!

Bakanlık açıkladı! Bu markalardan uzak durun

Bakanlık açıkladı! Bu markalardan uzak durun

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Usta oyuncu hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Dikkat! Bu hastalık sadece 15 dakikada bulaşıyor

Dikkat! Bu hastalık sadece 15 dakikada bulaşıyor

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?

Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hastalığına hiç bir doktor teşhis koyamadı! Minik Mihriban'ın babası yardım bekliyor

Sebebini kimse bulamadı! 'Çare arıyoruz'

Kıl dönmesi (plonidal sinüs) nedir? Kıl dönmesi ameliyatsız tedavisi var mı?

Dikkat! En çok o kişilerde görülüyor

İyi huylu prostat büyümesinde ilaç tedavisi! Prostat tedavisinde ameliyat ne zaman yapılır?

Erkekler dikkat! 40'lı yaşlardan sonra başlıyor

İstanbul Beylikdüzü’nde domuz gribi şüphesi! 2 çocuk hayatını kaybetmişti

2 çocuk hayatını kaybetmişti! İstanbul'da domuz gribi şüphesi

Mehmet Ali Erbil'in hastalığı olan kaçış sendromu nedir? Kaçış sendromu belirtileri nelerdir?

Mehmet Ali Erbil'in hastalığı olan kaçış sendromu nedir?

Etnik rinoplasti ve biyometrik güzellik

Etnik rinoplasti ile biyometrik güzellik

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.