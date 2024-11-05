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17 yıllık ömrüne 70 suç sığdırdı, 150 yıl hapis cezası var! Hakimin yüreği de dayanmadı: "Bir karanlık çöktü"

05.11.2024 16:07
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Yaşından kat kat fazla suç kaydı olan çocuğun dosyası yürekleri kararttı. Özellikleri çocukların suça sürüklenişini gözler önüne seren dosyayı hakim Defne Bülbül paylaştı. Bülbül'ün paylaşımında yer verdiği "Gece gece okumayı bıraktım, kalbimin üstüne bir karanlık çöktü" ifadeleri de sosyal medyada ses getirdi.

17 yıllık ömrüne 70 suç sığdırdı, 150 yıl hapis cezası var! Hakimin yüreği de dayanmadı: "Bir karanlık çöktü"

Henüz 17 yaşında ama 70 suç kaydı var! Son günlerin en çok tartışılan konularından biri de artan suç oranları ve cezasızlık algısı. Cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik adımlar hükümetin de gündeminde. Ancak 17 yıllık ömrüne 70 suç sığdıran çocuk tüm tartışmaları bir yana bıraktıracak kadar yürekleri sızlattı.

150 YIL HAPİS CEZASI VAR

İzmir'de görevli İstinaf Mahkemesi Üyesi Hakim Defne Bülbül, 17 yaşındaki çocuğun dosyasını sosyal medya hesabından paylaştı. Dosyada çocuğun 70 farklı suçtan toplam 149 yıl 200 ay 705 gün hapis cezası olduğu görüldü.

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HIRSIZLIKTAN 70 KAYIT

Genç sanığın dosyasıyla ilgili edinilen bilgiye göre çocuk 2019, 2020 ve 2022'de "hırsızlık" ve "nitelikli hırsızlık" suçlarını işledi.

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EN ERKEN 2040'TA...

Çocuğun cezası istinaf mahkemesinde onandı.

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17 yaşındaki genç, en erken 2040'ta koşullu salıverilebilecek.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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suçlu
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