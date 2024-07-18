HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 170 bin lira maaş alıyorlar ama gelmiyorlar! Erdoğan 'hakkımı helal etmiyorum' demişti, yeni uyarı yolda

170 bin lira maaş alıyorlar ama gelmiyorlar! Erdoğan 'hakkımı helal etmiyorum' demişti, yeni uyarı yolda

18.07.2024 07:28
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

31 Mart seçimlerinde yaşanan ikinciliğin nedenleri araştırılmaya devam edilirken AK Partili vekiller arasında yeni bir gündem konusu ortaya çıktı. O da genel kurula gelmeyen milletvekilleri. Vekiller bu ay 170 bin lira maaş aldı ancak AK Partili 100'e yakın vekil beklenilen katılımı sağlamadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz sene 'hakkımı helal etmiyorum' demişti. Bu vekiller için yakında zamanda yeni bir uyarı bekleniyor.

170 bin lira maaş alıyorlar ama gelmiyorlar! Erdoğan 'hakkımı helal etmiyorum' demişti, yeni uyarı yolda

31 Mart mahallî seçimlerindeki oy kaybının nedenlerini araştıran AK Parti, bir yandan da teşkilatın verimliliğini artırmak için çeşitli çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda AK Parti kurmayları, milletvekillerinin TBMM performans faaliyetlerini raporladı.

Ekran görüntüsü 2024-07-18 072641

PARTİ YÖNETİMİ HAREKETE GEÇTİ

Türkiye Gazetesi'nde yer alan bilgilere göre, 100’e yakın milletvekilinin yasama faaliyetlerinde aktif rol almadığı tespit edildi. Parti yönetiminin milletvekillerine bu konuda uyarılarda bulunduğu ve yasama faaliyetlerinin öneminin anlatıldığı toplantılar yapmaya başladığı öğrenildi.

170 BİN LİRA MAAŞ

Yasama faaliyetlerinde aktif rol almayan 100’e yakın milletvekilinin hemen hemen hepsinin ilk kez seçilen milletvekilleri olduğu da ifade ediliyor. Partinin tecrübeli milletvekillerinin ise bu durumdan rahatsız olduğu, durumu sık sık parti yönetimine bildirdikleri ve ilk kez milletvekilliği yapan vekillerin daha aktif olmalarını istedikleri belirtiliyor. 14 Mayıs 2023’te yapılan milletvekilleri seçimlerinde parlamentonun yüzde 63,49’u yenilenmişti. 600 sandalyeli Meclis’te 335 vekil ilk kez seçilmişti. 268 sandalyesi olan AK Parti’de 148 vekil ilk defa bu dönem Meclis’e girmişti. TBMM’de 27’nci dönemde milletvekilliği yapan 32 isim genel kurulda hiç söz almamış, kanun teklifi hazırlamamış, araştırma, soruşturma ve genel görüşme önergesine imza atmamıştı. Öte yandan, son zamla birlikte (yüzde 19,31) milletvekili maaşları 170 bin lira oldu

Ekran görüntüsü 2024-07-18 072704

"HAKKIMI HELAL ETMİYORUM" ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz yıl şubat ayında partisinin vekillerini Meclis’in genel kurul toplantılarına yeterli katılım sağlamadıkları gerekçesiyle eleştirmişti. Grup yönetiminden gelen raporlar ve şikâyetler üzerine yaptığı konuşmada, Meclis’in genel kurul toplantılarına katılma konusunda sıkıntı olduğunu belirterek “Bu beni üzmüştür. Bu millet, kendi kasasından, kesesinden maaşı veriyor. Bu maaşla birlikte vekil arkadaşlarımız bu görevi yapıyor. Ama genel kurulda eğer yoklamalarda benim vekil arkadaşlarım bulunmazsa ki dün böyle oldu, bu millet sizlere hakkını helal etmez. Kim gelmediyse ben de onlara hakkımı helal etmiyorum. Bu sıradan bir olay değil. Eğer milletvekili adayı olmuşsan arkadaş burada görevini hakkıyla yerine getireceksin. Yerine getirmiyorsan, aldığınız maaşlar haramdır bunu böyle bilin” eleştirisinde bulunmuştu. Erdoğan’ın önümüzdeki günlerde buna benzer bir uyarıyı tekrar yapabileceği de başkent kulislerinde konuşulanlar arasında.

Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Metin Kıratlı AYM üyesi oldu!Metin Kıratlı AYM üyesi oldu!
Anahtar Kelimeler:
Milletvekili Recep Tayyip Erdoğan ak parti
En Çok Okunan Haberler
Bülent Ersoy programdan ayrıldı! Sebebini böyle açıkladı

Bülent Ersoy programdan ayrıldı! Sebebini böyle açıkladı

Demir ve sopalarla saldırdılar! Damat komalık oldu, gelinin ailesi ise bıçaklanıp darp edildi

Demir ve sopalarla saldırdılar! Damat komalık oldu, gelinin ailesi ise bıçaklanıp darp edildi

Yer: İstanbul! Dehşet anları kamerada! Sokak ortasında kurşun yağdırdı

Yer: İstanbul! Dehşet anları kamerada! Sokak ortasında kurşun yağdırdı

CHP'den Tanju Özcan kararı! Kılıçdaroğlu 'Sana verdiğim emeklere yazık' diyerek tepki göstermişti

CHP'den Tanju Özcan kararı! Kılıçdaroğlu 'Sana verdiğim emeklere yazık' diyerek tepki göstermişti

Eski erkek arkadaşıyla tartıştıktan sonra rezidansın 7. katından atlayan genç kadın hastanede hayatını kaybetti

Eski erkek arkadaşıyla tartıştıktan sonra rezidansın 7. katından atlayan genç kadın hastanede hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Prime Day başladı! Ünlü markalarda büyük indirimler

Prime Day başladı! Ünlü markalarda büyük indirimler

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Yazın bir çift Crocs yeter! Ayaklarınızı konforla buluşturun

Yazın bir çift Crocs yeter! Ayaklarınızı konforla buluşturun

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.