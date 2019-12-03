170 günlük yaşam mücadelesini Umut bebek kazandı

Diyarbakır’da yaşayan Hasan ve Fazilet Kaya çiftinin 24 haftalık olan Umut bebek anne karnında durumu iyi olmadığı için 430 gram olarak sezeryanla doğdu. 170 günlük yaşam mücadelesini kazanan Umut bebek anne ve babasına kavuştu.

Diyarbakır’da yaşayan Hasan ve Fazilet Kaya çifti, anne baba olmanın heyecanı ile yaşadıkları gebeliğin 24’üncü haftasında olumsuz giden bir şeyler olduğu şikayetiyle doktora başvurdu. Bebeğin durumunun iyi olmadığını ve acil olarak sezaryen yapılması gerektiğini öğrenen Kaya çifti, Memorial Dicle Hastanesi’nde 430 gram olarak dünyaya gelen ve 170 günlük yenidoğan yoğun bakım mücadelesini kazanarak sağlığına kavuşan Umut bebekle yepyeni bir yaşama başladı.

Riskli gebelik sonucu erken doğum gelişti

Gebeliğinin 24’üncü haftasında ters giden bir şeyler olduğunu fark eden Fazilet Kaya Memorial Dicle Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Op. Dr. Uğur Değer’e başvurdu.Yapılan tetkiklerin ardından gebeliğin riskli olduğunu ve bebeğin alınması gerektiği söylendi. Bu beklenmedik durum karşısında büyük bir şok yaşayan Kaya, sezaryenle 430 gram bir erkek bebek dünyaya getirdi. Prematüre doğan bebek, Memorial Dicle Hastanesi Neonatoloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Şah İpek tarafından yenidoğan yoğun bakımda tedavi altına alındı. Yaklaşık 170 gün yenidoğan yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren bebeklerini sağlıklı bir şekilde kucaklarına alabilmenin umuduyla yaşayan Kaya çifti, bebeklerine Umut adını koydu. Bu sürecin çok zor geçtiğini dile getiren Fazilet Kaya, umutlarını kaybetmediklerini söyledi. Kaya, “Doktorlar bebeğimizin yaşama şansının çok az olduğunu söyledi. Ancak Dr. Uğur Değer ve Dr. Mehmet Şah İpek, her şeye hazırlıklı olmamız gerektiği söylese de umudumuzu kaybetmemiz gerektiğini yönünde telkinde bulundu. 170 günün sonunda bebeğimin sağlığına kavuştuğunu öğrendiğimde dünyalar benim oldu. Doktorlarımıza ve yenidoğan yoğun bakım hemşirelerine çok teşekkür ederim” diye konuştu.