170 kilometre gidip, yavru köpekler ile annesini kurtardılar

Emrah KIZIL/KULP (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR'da Hayvan Hakları Savunucuları Grubu, Kulp ilçesi kırsalında yaşam mücadelesi veren anne köpek ile 13 yavrusunu kurtarmak için 170 kilometre yol kat etti. 2 yavru telef olurken, diğer yavru köpekler ile annesi, gönüllü bir aileye teslim edildi. Kulp ilçesine bağlı Ağıllı Mahallesi sakinleri, Çekirdek mezrasında bitkin halde buldukları anne köpek ve 13 yavrusu için sosyal medyadan yardım çağrısında bulundu. Sosyal medyada yapılan çağrının ardından Diyarbakır Hayvan Hakları Savunucuları Grubu, harekete geçti. Kent merkezine 170 kilometre uzaklıkta bulunan Ağıllı Mahallesi'ne bağlı Çekirdek mezrasına giden hayvan hakları savunucuları, 13 yavru köpekten 2'sinin açlıktan telef olduğu gördü. Köpekler için seferber olan grup, mezrada aldıkları yavru köpekler ile annesini Diyarbakır'a getirip, gönüllü bir aileye teslim edildi.

