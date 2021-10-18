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  4. 1700 lira hesap geldi! Mekan sahibini öldürdü

1700 lira hesap geldi! Mekan sahibini öldürdü

18.10.2021 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kağıthane'de bir müzikholde 1700 lira gelen hesap yüzünden çıkan kavgada iş yeri sahiplerinden Zeki Dursun (51)'u öldüren şüpheli Murat D.(38) yakalandı. Şüpheli, poliste verdiği ifadesinde fazla hesaba itiraz ettiğinde hakarete uğradığını, darp edilmeye çalışıldığını öne sürdü. İş yeri sahibi Zeki Dursun'un olay sırasında bacağından vurulduğu ancak kurşun atardamara geldiği için kan kaybı sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

1700 lira hesap geldi! Mekan sahibini öldürdü

Kağıthane, Merkez mahallesinde bulunan bir müzikholde 16 Ekim'de meydana gelen olayda Murat D. eğlenmek için gittiği mekanda hesap yüzünden çalışanlarla tartıştı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre 1700 liralık hesaba itiraz eden Murat D. yaşanan itiş kakışın ardından hesabı ödeyerek mekandan ayrıldı.

TEK EL ATEŞ ETTİ

Ancak aradan bir kaç saat sonra geri gelen Murat D, daha önceden de tanıdığı iş yeri sahibiyle görüşmek istediğini, olay sırasında hakarete uğradığı için kendisinden özür dilenmesini istedi. Ancak yeniden başlayan kargaşa sırasında bir anda silahını çeken Murat D. bir el ateş etti. Kurşun bu sırada karşısında bulunan işyeri sahibi Zeki Dursun'un bacağına isabet etti. Şüpheli, işyeri çalışanlarının müdahalesi sonucu olayda kullandığı tabancayı atarak hızla kaçtı.

KURŞUN ATARDAMARA GELİNCE KAN KAYBINDAN ÖLDÜ

Olayın ardından hastaneye kaldırılan Zeki Dursun'un bacağına isabet eden kurşunun atardamarını parçaladığı belirlendi. Aşırı derecede kan kaybettiği tespit edilen Zeki Dursun yapılan tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polisin yaptığı çalışmanın ardından şüpheli Murat D., Kağıthane, Gürsel mahallesinde yolda yürürken gözaltına alındı. Cinayet Büro Amirliğine getirilen şüpheli Murat D. olayın 1700 liralık hesaba yaptığı itiraz sonucu çıkan kavga sırasında meydana geldiğini söyledi. Daha önceden 20 kez polise geliş kaydı bulunan Murat D. poliste verdiği ifadesinde "Bana hakaret etmişlerdi. Onlardan özür dilemelerini istediğimde yeniden beniz üzerime geldiler" dediği öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Kağıthane
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