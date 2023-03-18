1700 rakımda şiddetli yağış sonrası şelale oluştu! Kopan kaya parçaları yola savruldu

Malatya’da geçtiğimiz hafta başlayarak aralıklarla devam eden sağanak etkisini sürdürüyor.

Akçadağ ilçesine bağlı bin 700 rakımda bulunan Küçükkürne Mahallesi’nde etkili olan kuvvetli yağış sonrası dağlarda şelale oluşurken, kopan kaya parçaları yollara savruldu.

Yer yer kara dönen yağışların kent genelinde bir sürede daha etkili olması bellenirken, yetkililer devam eden yağışlar nedeniyle sel, heyelan su basması, dolu, ulaşım da aksamalar gibi risklere karşı vatandaşlara tedbirli ve dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

(İHA)

