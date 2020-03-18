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1700 yolcu koronavirüs şüphesiyle gemide mahsur kaldı!

DÜNYA HABERLERİ  | 18.03.2020 09:43 | Son Güncelleme

Güney Afrika açıklarındaki bir yolcu gemisinde yaklaşık 1.700 kişi koronavirüs şüphesi nedeniyle mahsur kaldı.

1700 yolcu koronavirüs şüphesiyle gemide mahsur kaldı!

Güney Afrika'nın başkenti Cape Town açıklarında 1.700'den fazla yolcu bulunduran bir cruise gemisi ve bir kargo gemisi, yeni tip koronavirüs (Covid-19) korkusu nedeniyle kıyıya yanaşamadı.

Güney Afrika denizcilik idaresi Transnet'ten yapılan açıklamada, Cape Town açıklarında 1.700 yolcu bulunduran bir cruise gemisi ve bir kargo gemisinin, Covid-19 şüphesi nedeniyle kıyıya yanaşamadığı bildirildi.

Transet, kargo gemisinin mürettebatından bir kişide Covid-19 semptomlarının görülmesinin ardından gemilerin limandan uzak tutulduğunu duyurdu.

'9 MART'TA İSTANBUL'A DÖNDÜ'

Koronavirüs şüphesi taşıyan mürettebat üyesinin 9 Mart'ta İstanbul'dan Cape Town'a döndüğü belirtilen açıklamada, şahsın 11 Mart tarihinde Cape Town limanında kargo gemisi 'MV Corona'ya bindiği kaydedildi.

Transet, açıklamasında "Bu, Güney Afrika limanındaki ilk şüpheli Covid-19 vakasıdır" ifadelerine yer verdi.

Şüpheli vakanın Türkiye'den birlikte döndüğü diğer mürettebat üyesiyle birlikte gemide karantinaya alındığı belirtiliyor.

'Cruise gemisindeki 6 kişi, şüpheli vakayla aynı uçaktaydı'
AFP'nin haberine göre yetkililer, daha sonra 'MV AIDAmira' cruise gemisinde bulunan 6 yolcunun şüpheli vakayla aynı uçakla İstanbul'dan döndüğünü tespit etti.

Ayrıca cruise gemisindeki herhangi bir yolcuda ya da mürettebat üyesinde koronavirüs semptomları görülmediği bilgisi verildi.

Aynı zamanda söz konusu 6 yolcunun gözetim altında tutulduğu bildiriliyor.

MV AIDAmira cruise gemisi, 10 Mart'ta Namibya'nın liman kentleri Luderitz ve Walvis Bay limanlarını ziyaret etti ve pazartesi günü Cape Town'a dönüş yaptı.

Güney Afrika'da tespit edilen 62 Covid-19 vakası bulunuyor ve büyük bir kısmının Avrupa'dan geldiği bilgisi veriliyor.

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koronavirüs gemi

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