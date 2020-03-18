1700 yolcu koronavirüs şüphesiyle gemide mahsur kaldı!

Güney Afrika'nın başkenti Cape Town açıklarında 1.700'den fazla yolcu bulunduran bir cruise gemisi ve bir kargo gemisi, yeni tip koronavirüs (Covid-19) korkusu nedeniyle kıyıya yanaşamadı.

Güney Afrika denizcilik idaresi Transnet'ten yapılan açıklamada, Cape Town açıklarında 1.700 yolcu bulunduran bir cruise gemisi ve bir kargo gemisinin, Covid-19 şüphesi nedeniyle kıyıya yanaşamadığı bildirildi.

Transet, kargo gemisinin mürettebatından bir kişide Covid-19 semptomlarının görülmesinin ardından gemilerin limandan uzak tutulduğunu duyurdu.

'9 MART'TA İSTANBUL'A DÖNDÜ'

Koronavirüs şüphesi taşıyan mürettebat üyesinin 9 Mart'ta İstanbul'dan Cape Town'a döndüğü belirtilen açıklamada, şahsın 11 Mart tarihinde Cape Town limanında kargo gemisi 'MV Corona'ya bindiği kaydedildi.

Transet, açıklamasında "Bu, Güney Afrika limanındaki ilk şüpheli Covid-19 vakasıdır" ifadelerine yer verdi.

Şüpheli vakanın Türkiye'den birlikte döndüğü diğer mürettebat üyesiyle birlikte gemide karantinaya alındığı belirtiliyor.

'Cruise gemisindeki 6 kişi, şüpheli vakayla aynı uçaktaydı'

AFP'nin haberine göre yetkililer, daha sonra 'MV AIDAmira' cruise gemisinde bulunan 6 yolcunun şüpheli vakayla aynı uçakla İstanbul'dan döndüğünü tespit etti.