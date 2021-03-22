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171 yıllık Çerkez köyünün gelenekleri yavaş yavaş yok oluyor

22.03.2021 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'daki Mustafakemalpaşa ilçesinin Güvem Köyü'nde yaşayan Kafkasya'dan göç eden Çerkez aileler, 1850 yılından bu yana kendi geleneklerini torunlarına aktarmaya devam ediyor. Türkçe'nin yanında Çerkezce'nin de konuşulduğu köyün yaşlıları, yeni neslin kendilerini anlamadığını söylüyor. Unutulmaya yüz tutan Çerkezce'nin 10 yaşından küçük çocukların konuşamadığı söyleniyor.

171 yıllık Çerkez köyünün gelenekleri yavaş yavaş yok oluyor

Torunlar dedelerinin konuştuklarını anlıyor ama konuşamıyor. Ziyarete gelenler de köylülerin konuştuğu dili anlamıyor. Kültürlerini hâlâ yaşatan köylüler, bunu gelecek kuşaklara aktarmaya çalışıyor.

'10 YAŞIN ÜZERİNDEKİ HERKES BİLİYOR'

Köyde yaşı 10’nun üzerindeki herkesin Çerkezce konuştuğunu ifade eden Güvem köyü sakinlerinden Coşkun Uysal, "Köyümüz 1850’li yıllarda dedelerimiz tarafından kurulmuş. Köyde yaşayanların hepsi Çerkez kökenli. Çerkezceyi konuşabiliyorlar. Çerkezceyi 10 yaşının üzerinde olan herkes biliyor. 10 yaşının altında olanlar söyleneni anlıyor, ama konuşamıyor. Dışarıdan köyümüze gelenler konuştuğumuz Çerkezceyi anlamıyor. Yeni yetişenler dilimizi konuşamıyor" dedi.

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İHA

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Bursa
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