171 yıllık Çerkez köyünün gelenekleri yavaş yavaş yok oluyor

Torunlar dedelerinin konuştuklarını anlıyor ama konuşamıyor. Ziyarete gelenler de köylülerin konuştuğu dili anlamıyor. Kültürlerini hâlâ yaşatan köylüler, bunu gelecek kuşaklara aktarmaya çalışıyor.

'10 YAŞIN ÜZERİNDEKİ HERKES BİLİYOR'

Köyde yaşı 10’nun üzerindeki herkesin Çerkezce konuştuğunu ifade eden Güvem köyü sakinlerinden Coşkun Uysal, "Köyümüz 1850’li yıllarda dedelerimiz tarafından kurulmuş. Köyde yaşayanların hepsi Çerkez kökenli. Çerkezceyi konuşabiliyorlar. Çerkezceyi 10 yaşının üzerinde olan herkes biliyor. 10 yaşının altında olanlar söyleneni anlıyor, ama konuşamıyor. Dışarıdan köyümüze gelenler konuştuğumuz Çerkezceyi anlamıyor. Yeni yetişenler dilimizi konuşamıyor" dedi.

İHA

