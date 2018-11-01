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17/25'ten sonra taktik değiştirip emniyette "polis imamlar" görevlendirilmiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 15:39 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY’nin 17/25 Aralık sürecinden sonra hücreler arasındaki gizlilik ve disiplini arttırmak için yöntem değişikliğine giderek emniyet içindeki örgüt üyeleri için "Vekil imam" adı altında polis imamlar görevlendirdiği belirlendi - Hedef aldığı kurumlarda "imam" olarak daha önce başka meslek gruplarından sivil kişileri görevlendiren FETÖ'nün, örgütün kirli planları ortaya çıkmaya başlayınca bu yolu seçtiği, "vekil imam"lara bağlı olarak örgütsel toplantılara katılan kişilerin "Bağlı" olarak adlandırıldığı ortaya çıktı

CANKUT TAŞDAN - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 17/25 Aralık sürecinden sonra hücreler arasındaki gizlilik ve disiplini arttırmak için yöntem değişikliğine giderek emniyet mensuplarına "sivil imam" yerine emniyet içinden polis imamlar görevlendirdiği belirlendi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, FETÖ'nün emniyet teşkilatı içindeki yapılanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 17/25 Aralık sürecinden sonra çalışma sistemini değiştiren örgütün hücresel yapısını deşifre etti.

Daha önce Türk Silahlı Kuvvetleri, emniyet, MİT gibi hedef aldığı stratejik kurumlardaki örgüt mensuplarının kontrolü için dışarıdan sivil imamlar görevlendiren örgütün, 17/25 Aralık sürecinden sonra kirli planlarının ortaya çıkması üzerine hücre yapılanması içindeki bazı emniyet mensuplarını "Vekil İmam" adı altında örgüt sorumluluğuna getirdiği ortaya çıktı.
Terör örgütünde, bu vekillere bağlı olarak örgütsel toplantılara katılan kişilerin "Bağlı" olarak adlandırıldığı tespit edildi.

Bu kapsamda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen istihbari çalışmalar sonrası yakalanan örgüt mensupları ile itirafçıların beyanlarında ilginç detaylar öne çıktı.

Örgüt imamlarının genellikle sivil kişilerden seçildiği ancak 17 /25 Aralık sürecinden sonra hücre yapılanması içinde yer alan bazı polislerin "imam vekili" olarak görevlendirildiği, bu kişilerin himmet veya sadaka adı altında para topladıkları itirafçıların beyanlarına yansıdı.

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- Bank Asya için yardım istemişler

Vekil imamların, sohbetlere katılan polislere, özellikle görev yaptıkları yerler ve mesai arkadaşlarıyla ilgili "Karakolda kimler var?", "Bu kişiler kazanılabilir mi?" gibi sorular yönelttikleri ve "Bağlı"lardan bilgi istedikleri de bu beyanlarda yer aldı.

Vekil imamların, yürütülen operasyonlar sonrası Bank Asya için toplantılara katılanlardan yardım istediği ve birikimlerin bankaya yatırılması yönünde telkinde bulundukları belirlendi.

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- Tayin oldukları yerlerde peşlerini bırakmamışlar

Örgüt mensuplarının, gerçek yüzünü anlayarak FETÖ'den kopmak isteyen polis memurlarını tayin oldukları yerlerde de takip ettiği ve tayin sonrası o bölgede görevli vekil imamlar aracılığı ile bunlarla teması sürdürdükleri tespit edildi.

Örgütten kopmak için başka illere tayin isteyen polis memurlarını görev yerine gelir gelmez taciz etmeye başlayan örgüt üyelerinin, kendileri ile temas kurmaktan kaçınan polisleri tehdit ederek baskı uygulamaya çalıştıkları belirlendi.

- "Telefonları ByLock için yenileyin" talimatı

Vekil imamların, toplantılara katılan ve cep telefonu eski veya örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" yüklemek için uyumsuz olan kişilere, telefonlarını yenilemeleri yönünde talimat verdikleri de itirafçı beyanlarıyla ortaya çıktı.

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Sivil imamlara vekil olarak polis imamlar atamışlar

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