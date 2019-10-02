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173 şehidin isminin kazındığı orman: ‘Çanakkale Şehitler Ormanı’

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 10:10 | Son Güncelleme

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Çanakkale Şubesi tarafından 2013 yılında, dikilen 173 fidanın her birine şehit ismi verilerek açılan ’Şehitler Ormanı’, her geçen gün büyümeye devam ediyor.Çanakkale Valiliği ve Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünün destekleriyle, 2013 yılında 173 fidanın dikimiyle açılan ‘Şehitler Ormanı’ şehit yakınları için ayrı bir anlam taşıyor.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Çanakkale Şubesi tarafından 2013 yılında, dikilen 173 fidanın her birine şehit ismi verilerek açılan ’Şehitler Ormanı’, her geçen gün büyümeye devam ediyor.
Çanakkale Valiliği ve Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünün destekleriyle, 2013 yılında 173 fidanın dikimiyle açılan ‘Şehitler Ormanı’ şehit yakınları için ayrı bir anlam taşıyor. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Çanakkale Şubesi tarafından, şehitler adına ölümsüz bir eser bırakmak için planlanan proje kapsamında, 173 fidanın her birine bir şehidin ismi verildi. Geçen 6 yıllık süreçte fidanların ağaca dönüştüğü ‘Şehitler Ormanı’, şehit yakınları tarafından da sık sık ziyaret ediliyor.

"Onların hepsi bir fidandı"
Projeyi hayata geçiren isimlerin başında gelen Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Çanakkale Şube Başkanı Gülşen Uz, bir sonraki hedeflerinin gaziler için de bir orman oluşturmak olduğunu dile getirdi. Şehitler Ormanı’nda, aynı zamanda eşi de olan şehit Selahattin Uz’a ait bir fidanın bulunduğunu aktaran Başkan Gülşen Uz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Şehitler Ormanımızı 2013 yılında Çanakkale Valiliği ve Orman Bölge Müdürlüğünün himayesinde açtık ve her şehidimizin ismine bir fidan diktik. Ormanımızı bu şekilde oluşturduk. Çünkü onların hepsi bir fidandı ve adları ile anılması için Şehitler Ormanını yaptık. Bu Şehitler Ormanında bizlere destek veren herkese çok teşekkür ederiz. İnşallah bundan sonra şehit vermeyiz. Bundan sonra da yaşayan gazilerimiz ve vefat etmiş gazilerimiz için de bir projemiz var. ‘Gaziler Ormanı’ yapmayı düşünüyoruz. Buraya 173 tane fidanımız dikildi. Her fidanımıza bir şehidimizin ismini verdik. Biz ailelerimizi örgütledik. Çanakkale Valimiz de destek verdi ve Orman Bölge Müdürlüğünün de destekleriyle Şehitler Ormanımızı yaptık” ifadelerini kullandı.

173 şehidin isminin kazındığı orman: ‘Çanakkale Şehitler Ormanı’

173 şehidin isminin kazındığı orman: ‘Çanakkale Şehitler Ormanı’

173 şehidin isminin kazındığı orman: ‘Çanakkale Şehitler Ormanı’

173 şehidin isminin kazındığı orman: ‘Çanakkale Şehitler Ormanı’

173 şehidin isminin kazındığı orman: ‘Çanakkale Şehitler Ormanı’

173 şehidin isminin kazındığı orman: ‘Çanakkale Şehitler Ormanı’

173 şehidin isminin kazındığı orman: ‘Çanakkale Şehitler Ormanı’

173 şehidin isminin kazındığı orman: ‘Çanakkale Şehitler Ormanı’

173 şehidin isminin kazındığı orman: ‘Çanakkale Şehitler Ormanı’

173 şehidin isminin kazındığı orman: ‘Çanakkale Şehitler Ormanı’

173 şehidin isminin kazındığı orman: ‘Çanakkale Şehitler Ormanı’

173 şehidin isminin kazındığı orman: ‘Çanakkale Şehitler Ormanı’

173 şehidin isminin kazındığı orman: ‘Çanakkale Şehitler Ormanı’
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