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1744 rakımlı dağda Türk bayrağı açtılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2019 16:46 | Son Güncelleme

Cumhuriyet’in 96.

Cumhuriyet’in 96. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yürüyerek 1744 rakımlı Dinek Dağı zirvesine çıkan vatandaşlar, fidan dikip Türk bayrağı açtılar.
Kırıkkale’de "11. Geleneksel Dinek Dağı Cumhuriyet Yürüyüşü" gerçekleştirildi. Yaklaşık bine yakın kişi, yürüyerek kentin en yüksek dağı olan 1744 metre yüksekliğindeki Dinek Dağı’na çıktı. Protokol üyeleri, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, üniversite ve ortaöğretim öğrencileri, dağın zirvesinde fidan dikip, Türk bayrağı açtılar. Daha sonra şehitler için dua edildi.
Vali Yunus Sezer, Milli Mücadele şuuru üzerine inşa edilen Türkiye Cumhuriyeti’nin 96. kuruluş yıl dönümünü kutladığını belirterek, "Bugün Dinek Dağı zirvesine tırmanış gibi 2023 hedeflerine de her gün biraz daha güçlenerek ilerliyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetine sahip çıkacağımıza bir kez daha söz veriyoruz" dedi.
Buradaki programın ardından Beyobası köyünde mehteran takımı seslendirdiği marşlarla etkinliğe katılanları coştururken, gençler davul-zurna eşliğinde halay çekti. Program katılımcılara verilen yemek ile sona erdi.
Kırıkkale Valiliğince düzenlenen programa Vali Yunus Sezer, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Balışeyh Kaymakamvekili Kübra Kaplan, Sulakyurt Kaymakamı Gökhan Dolaş, il müdürleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, öğrenciler ve davetliler katıldı.

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