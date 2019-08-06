HABER

176 flamingo yavrusu halkalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 10:33 | Son Güncelleme

  EGE Üniversitesi koordinatörlüğünde, akademisyenler ve gönüllülerin de katılımıyla İzmir Kuş Cenneti yapay üreme alanındaki 176 flamingo yavrusu halkalandı.

176 flamingo yavrusu halkalandı

İZMİR, (DHA)- EGE Üniversitesi koordinatörlüğünde, akademisyenler ve gönüllülerin de katılımıyla İzmir Kuş Cenneti yapay üreme alanındaki 176 flamingo yavrusu halkalandı.
İzmir Gediz deltasında bulunan İzmir Kuş Cenneti'ndeki yapay üreme adasında, bu yıl üreyen 17 bin 347 çift flamingonun yavruları halkalandı. Tarım ve Orman Bakanlığı, Ege Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi'nden akademisyenler ile 87 gönüllünün katıldığı çalışma, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim üyesi Doç. Dr. Ortaç Onmuş koordinatörlüğünde gece saat 03.00 sıralarında yapay üreme alanında gerçekleştirildi.
Çalışmada, göç yolları, barındıkları alanlar ve yaşam sürelerinin takip edilmesi amacıyla 176 yavru flamingonun sağ bacağına PVC plastik halka, sol bacağına da metal halka takıldı. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim üyesi Doç. Dr. Ortaç Onmuş, "Flamingoların sağ bacağına PVC plastik halka, sol bacağına da metal halka takıldı. Her bir kuşun ağırlığı, gaga uzunluğu tarsus-bacak uzunluğu ölçüldü. Dış parazit örnekleri ve cloak örnekleri alındı. Genetik analizler yapılması için tüy örnekleri alındı. Halkalama çalışması için 1 günlük eğitim verildi. Eğitimden sonraki gün saat 03.00’de bir araya gelinerek halkalama yapıldı. Halkalama çalışmasına toplam 87 gönüllü katılım sağladı" dedi.

FOTOĞRAFLI

176 flamingo yavrusu halkalandı176 flamingo yavrusu halkalandı176 flamingo yavrusu halkalandı176 flamingo yavrusu halkalandı

Doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenler burası tam size göre Doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenler burası tam size göre
Aldatmaya ‘vazopressin’ ve ‘oksitosin’ hormonları karar veriyorAldatmaya ‘vazopressin’ ve ‘oksitosin’ hormonları karar veriyor
Pülümür’de koruma altındaki vaşak fotoğraflandıPülümür’de koruma altındaki vaşak fotoğraflandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Jennifer Lopez'den Antalya paylaşımı

Jennifer Lopez'den Antalya paylaşımı

İstanbul'da su tankeri tramvaya çarptı!

İstanbul'da su tankeri tramvaya çarptı!

Gerilim tırmanıyor! Pakistan Başbakanı, Erdoğan'la görüştü!

Gerilim tırmanıyor! Pakistan Başbakanı, Erdoğan'la görüştü!

Gözaltı kararları var! Çoğu görevde...

Gözaltı kararları var! Çoğu görevde...

Tekneden düşen Kerem Bürsin'den açıklama: "Omuriliğimi kırdım"

Tekneden düşen Kerem Bürsin'den açıklama: "Omuriliğimi kırdım"

Birbirlerine muşta ve bıçaklarla saldırdılar!

Birbirlerine muşta ve bıçaklarla saldırdılar!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Ankara'da ABD heyeti ile kritik toplantı

Ankara'da kritik toplantı! 10.30'da başladı

Şişli'deki dehşet anları kamerada! Defalarca bıçakladı

Şişli'de dehşet anları! Defalarca bıçakladı

Kurban Bayramı için ülkelerine giden Suriyelilerin sayısı 30 bin oldu

Bu sabah itibariyle 30 bin oldu!

6 il için harekete geçiliyor! 'İklim Değişikliği Eylem Planı' hazırlandı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

İstanbul'da minibüs sürücüsü dehşet saçtı

'Kapıyı neden açık bırakıyorsun?' sözüne sinirlenip dehşet saçtı

Rize'de heyelan! Yolun bir kısmı trafiğe kapatıldı

Rize'de heyelan gölet oluşturdu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.