İZMİR, (DHA)- EGE Üniversitesi koordinatörlüğünde, akademisyenler ve gönüllülerin de katılımıyla İzmir Kuş Cenneti yapay üreme alanındaki 176 flamingo yavrusu halkalandı.

İzmir Gediz deltasında bulunan İzmir Kuş Cenneti'ndeki yapay üreme adasında, bu yıl üreyen 17 bin 347 çift flamingonun yavruları halkalandı. Tarım ve Orman Bakanlığı, Ege Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi'nden akademisyenler ile 87 gönüllünün katıldığı çalışma, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim üyesi Doç. Dr. Ortaç Onmuş koordinatörlüğünde gece saat 03.00 sıralarında yapay üreme alanında gerçekleştirildi.

Çalışmada, göç yolları, barındıkları alanlar ve yaşam sürelerinin takip edilmesi amacıyla 176 yavru flamingonun sağ bacağına PVC plastik halka, sol bacağına da metal halka takıldı. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim üyesi Doç. Dr. Ortaç Onmuş, "Flamingoların sağ bacağına PVC plastik halka, sol bacağına da metal halka takıldı. Her bir kuşun ağırlığı, gaga uzunluğu tarsus-bacak uzunluğu ölçüldü. Dış parazit örnekleri ve cloak örnekleri alındı. Genetik analizler yapılması için tüy örnekleri alındı. Halkalama çalışması için 1 günlük eğitim verildi. Eğitimden sonraki gün saat 03.00’de bir araya gelinerek halkalama yapıldı. Halkalama çalışmasına toplam 87 gönüllü katılım sağladı" dedi.