176 kişinin öldüğü Ukrayna yolcu uçağı 25 saniye aralıkla iki füze ile vuruldu!

İran Sivil Havacılık Organizasyonu Başkanı tarafından uçağın kokpit konuşmaları ve teknik verilerini içeren iki kara kutusuna ait ilk rapora dair bilgiler paylaşıldı.

İranlı yetkililere göre uçağı hedef alan iki füze 25 saniye arayla uçağı vurdu. Ayrıca ilk füzenin vurmasının ardından yolcuların bazıları hala hayatta olduğu öğrenildi.

Tahran-Kiev seferini yapacak olan uçakta bulunan 176 kişi kazada hayatını kaybetmişti.

ABD-İran arasındaki gerilimin en üste seviyede olduğu günlerde yaşanan olay, İran tarafından "feci hata" olarak değerlendirilmişti.

İran Havacılık Kurumu Müdürü Turec Dehkani Zengene, ikinci füzenin, ilk patlamadan 25 saniye sonra uçağın yakınına ulaştığını tespit ettiklerini söyleyerek, FDR ve CVR cihazlarının her ikisinin de zarar görmesi nedeniyle karakutuda ikinci füzenin patlaması ve etkisine dair daha fazla bilgiye ulaşamadıklarını söyledi.

Zengene, 19 saniyelik ses kaydının içeriği ile ilgili "Bu anda, uçağın kokpiti içinde olağandışı durumu fark eden ve uçağı son ana kadar kontrol edip yönlendirmeye çalışan 3 kişilik uçuş ekibi ve bir de eğitmen pilot vardı. Eğitmen pilot, uçak pilotuna her iki uçak motorunun da aktif olduğunu bildirmesinin yanında çeşitli talimatlar veriyordu." ifadelerini kullandı.