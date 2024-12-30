HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. 179 kişi hayatını kaybetmişti! Güney Kore'deki uçak kazasında kuş çarpması ihtimali! Jeju Air pilotu hava trafik kontrolüne söylemiş

179 kişi hayatını kaybetmişti! Güney Kore'deki uçak kazasında kuş çarpması ihtimali! Jeju Air pilotu hava trafik kontrolüne söylemiş

30.12.2024 22:03
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BRICS Zirvesi'nde TUSAŞ mesajı: Türkiye'nin terörü bertaraf etme azmini ve kararlılığını perçinlemiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BRICS Zirvesi'nde TUSAŞ mesajı: Türkiye'nin terörü bertaraf etme azmini ve kararlılığını perçinlemiştir

Şehit Atakan Şahin Erdoğan için Cimşit Mezarlığında cenaze töreni düzenlendi

Şehit Atakan Şahin Erdoğan için Cimşit Mezarlığında cenaze töreni düzenlendi

MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik icra edilen hava harekatlarıyla 47 hedefin başarıyla imha edildiğini bildirdi

MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik icra edilen hava harekatlarıyla 47 hedefin başarıyla imha edildiğini bildirdi

İçerik devam ediyor
Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
30.12.2024 22:03
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Kore'de 179 yolcunun ölümüyle sonuçlanan uçak kazasının nedeni araştırılırken uçağa kuşların çarpmış olabileceği değerlendiriliyor. İsmi açıklanmayan bir Jeju Air pilotunun, hava trafik kontrolüne, yolcu uçağının "düşmeden önce bir kuş çarpmasına maruz kaldığını" söylediği bildirildi. Diğer yandan uçağın çarparak patladığı beton çitin de gözden geçirileceğini vurgulandı.

Güney Kore basınındaki haberlere göre, Muan Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasını soruşturan yetkililer, uçağa kuş çarpma ihtimali üzerinde duruyor.

İngiltere'deki Buckinghamshire New University'de havacılık operasyonları alanında kıdemli öğretim görevlisi olan Marco Chan, AA muhabirine, "Jeju Air kazası muhtemelen bildirilen kuş çarpmasının ötesine geçen teknik, operasyonel ve çevresel faktörlerin bir araya gelmesinden kaynaklandı." dedi.

AA-20241229-36610043-36610039-GUNEY_KOREDE_YOLCU_UCAGININ_INISTE_KONTROLDEN_CIKMASI_SONUCU_122_KISI_HAYATINI_KAYBETTI
İsmi açıklanmayan bir Jeju Air pilotunun, hava trafik kontrolüne, yolcu uçağının "düşmeden önce bir kuş çarpmasına maruz kaldığını" söylediği bildirildi.
Chan, uçağa kuş çarpmasının kazaya katkıda bulunan bir faktör gibi göründüğüne işaret ederek, "Ülkenin havacılık tarihindeki en kötü felaketlerden biri olan kaza, muhtemelen birbiriyle ilişkili, birden fazla soruna işaret ediyor." diye konuştu.

KUŞ ÇARPMALARI NE KADAR ÖLÜMCÜL?

Eski bir pilot olan Chan, havacılıkta kuş çarpmalarının sıklığına dikkati çekerek, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı'na (ICAO) göre dünya genelinde yılda 13 binden fazla kuş çarpması vakasının rapor edildiğini söyledi.

AA-20241229-36610043-36610040-GUNEY_KOREDE_YOLCU_UCAGININ_INISTE_KONTROLDEN_CIKMASI_SONUCU_122_KISI_HAYATINI_KAYBETTI

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin (IATA) verilerine atıfta bulunan Chan, yaklaşık her 3 bin uçuştan birinde kuş çarpması meydana geldiğini belirtti.

Chan, modern uçakların bu tür olaylara dayanacak şekilde inşa edildiğini dile getirerek, "Kuş çarpmalarının çoğu önemli bir hasara neden olmaz. Ancak bazı faktörler riski artırabilir." şeklinde konuştu.

Büyük kuşların ya da birden fazla kuşun özellikle motorlara, ön camlara, kontrol yüzeylerine veya hidrolik gibi kritik sistemlere çarpmaları halinde hasara yol açma olasılığının daha yüksek olduğunu ifade eden Chan,kuş çarpmalarının genellikle kalkış veya iniş sırasında meydana geldiğini söyledi.

AA-20241229-36610043-36610042-GUNEY_KOREDE_YOLCU_UCAGININ_INISTE_KONTROLDEN_CIKMASI_SONUCU_122_KISI_HAYATINI_KAYBETTI

Chan, nadiren de olsa kuş çarpması sebebiyle felaketle neticelenen olayların da yaşandığını belirterek, "2009'da US Airways'in 1549 sefer sayılı uçağı bir kaz sürüsüne çarptıktan sonra çift motor arızası yaşamıştı. Uçak, bu olay sonucunda Hudson Nehri'ne güvenli acil iniş gerçekleştirilmiş ve can kaybı yaşanmamıştı." dedi.

Eastern Air'e ait bir uçağın 1960'ta yine kuş çarpması sonucu düştüğünü anımsatan Chan, bu kazanın ise ölümlere yol açtığını dile getirdi.

AW360030_04

Chan, kuş çarpmasının iniş takımına doğrudan zarar vermesinin daha az rastlanan bir durum olduğunu ifade etti.

Kuş çarpmalarının hidrolik sistemlere zarar vermesi halinde bunun iniş takımlarını da etkileyebileceğini vurgulayan Chan, "Bu durum, etkilenen motorun hidrolik sisteme güç sağlaması halinde hidrolik basınç kaybına yol açarak iniş takımlarının düzgün bir şekilde açılmasını engelleyebilir." ifadesini kullandı.

AW360030_02

Boeing 737-800 gibi modern uçaklarda bu tür senaryolar için yedek sistemler bulunduğunu vurgulayan Chan, "Bu sistemler, hidrolik arıza durumunda pilotların yerçekimini kullanarak iniş takımlarını manuel olarak açmasına olanak tanır. Ancak kuş çarpması iniş takımı mekanizmasına ya da kritik hidrolik bileşenlere doğrudan zarar vermişse bu yöntem işe yaramayabilir." şeklinde konuştu.

PİSTİN SONUNDAKİ BETON DUVAR GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Chan, havalimanındaki beton duvarın varlığı, pist ve uçağın yaklaşma faktörlerinin de soruşturmada göz önünde bulundurulacağı değerlendirmesinde bulundu.

Kazanın meydana geldiği 19 numaralı pistin yüzde eksi 0,2'lik bir yokuş aşağı eğime sahip olduğuna işaret eden Chan, bu durumun gerekli iniş mesafesini artırdığını, olası sistem arızaları ile birlikte bu durumun pistin aşılmasına katkıda bulunmuş olabileceğine dikkati çekti.

AW360117_01
Pistin sona erdiği noktanın 300 metre ötesindeki beton çitin gözden de geçirileceğini vurgulayan Chan, bu tür bariyerlerin ideal olarak çarpma anında kırılacak şekilde tasarlanmış olması ve hasarı en aza indirmesi gerektiğini kaydetti.

179 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Güney Kore'nin Muan şehrinde Jeju Air hava yolu şirketine ait yolcu uçağının inişte kontrolden çıkması sonucu meydana gelen kazada 179 kişi hayatını kaybetmişti.

Yetkililer, kazanın uçağın iniş takımlarındaki arızadan kaynaklandığı, ilk seferde iniş takımları açılmayan uçağın, ikinci seferde zorunlu iniş sırasında kaza yaptığını bildirmişti. (AA)

Anahtar Kelimeler:
uçak kazası Güney Kore
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Putin imzaladı! Anadolu Efes'in Rusya'daki operasyonuna geçici yönetim atandı

Putin imzaladı! Anadolu Efes'in Rusya'daki operasyonuna geçici yönetim atandı

Yeni vergi oranları Resmi Gazete'de yayımlandı! 2025 pasaport ücreti ne kadar oldu?

Yeni vergi oranları Resmi Gazete'de yayımlandı! 2025 pasaport ücreti ne kadar oldu?

Kansere yakalanmıştı! İsrail'de panik... Netanyahu'yu oraya götürdüler

Kansere yakalanmıştı! İsrail'de panik... Netanyahu'yu oraya götürdüler

İzmir'de 36 yaşındaki kadının şüpheli ölümü! Evde cansız bedeni bulundu

İzmir'de 36 yaşındaki kadının şüpheli ölümü! Evde cansız bedeni bulundu

Kaç Suriyeli geri döndü? Yerlikaya açıkladı

Kaç Suriyeli geri döndü? Yerlikaya açıkladı

Yılın son anketi: Bahçeli, Özel'i geçti; Erdoğan-Yavaş-İmamoğlu rekabeti kızışıyor

Yılın son anketi: Bahçeli, Özel'i geçti; Erdoğan-Yavaş-İmamoğlu rekabeti kızışıyor

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda yılın son fırsatları

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda yılın son fırsatları

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Camper rahatlığıyla tanışmak için son fırsat!

Camper rahatlığıyla tanışmak için son fırsat!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.