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18 Ağustos Perşembe İstanbul su kesintisi listesi: Sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler hangileri? İSKİ açıkladı!

18.08.2022 07:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

18 Ağustos Perşembe İstanbul su kesintisi listesi, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İSKİ 18 Ağustos 2022 Perşembe günü İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler listesi ile ilgili detayları paylaştı. Su kesintisi sorunu nedeniyle yapılan açıklamanın detaylarını öğrenmek isteyen birçok kişi internette araştırma yapıyor. Peki, Sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler hangileri? İşte 18 Ağustos 2022 İSKİ su kesintisi listesi...

18 Ağustos Perşembe İstanbul su kesintisi listesi: Sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler hangileri? İSKİ açıkladı!

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 18 Ağustos 2022 Perşembe günü, yani haftanın dördüncü gününde su kesintisine ilişkin bilgi edinmek isteyen kişiler internette araştırma yapmaya başladı. "Sular ne zaman gelecek?", "İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler hangileri?" sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte 18 Ağustos 2022 İSKİ arıza sorgulama ekranı...

su kesintisi

18 AĞUSTOS SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

18 Ağustos 2022 Perşembe günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinden yazılı açıklama yapıldı. İSKİ su kesintisi listesini paylaştı.

su kesintisi

18 AĞUSTOS İSTANBUL SU KESİNTİSİ LİSTESİ

BAHÇELİEVLER

Etkilenen Mahalleler : Zafer Mah,Yenibosna Merkez Mah,Şirinevler Mah,Çobançeşme Mah,Kocasinan Merkez Mah,Hürriyet Mah,Siyavuşpaşa Mah,Soğanlı Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları
Başlama Tarihi : 17.08.2022 20:57
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.8.2022 tarihinde saat 9:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

BAĞCILAR

Etkilenen Mahalleler : Kazım Karabekir Mah,Barbaros Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları
Başlama Tarihi : 17.08.2022 20:57
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.8.2022 tarihinde saat 9:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul İSKİ su kesintisi
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