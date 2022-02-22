18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası

Ankara'da düzenlenen organizasyonun ikinci gününde 8 maç yapıldı. Türkiye, Mısır'a 29-14, Romanya'ya ise 31-17 mağlup oldu.

Türkiye Hentbol Federasyonu Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı şampiyonanın ikinci gününde alınan sonuçlar şöyle:

Kuveyt-Hırvatistan: 17-31

Mısır-Türkiye: 29-14

Romanya-Karadağ: 13-23

Yunanistan-İtalya: 24-20

Hırvatistan-Mısır: 22-21

İspanya-Kuveyt: 33-17

Türkiye-Romanya: 17-31

Karadağ-Yunanistan: 26-25



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