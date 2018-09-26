AMMAN (AA) - Ürdün'de bu yıl "Kudüs: Filistin'in başkenti" temasıyla düzenlenen 18. Amman Uluslararası Kitap Fuarı başladı.

Yerli-yabancı 360 yayınevinin katıldığı fuarın açılışını Ürdün Kültür Bakanı Besme en-Nasur yaptı. Açılışa, Arap dünyasından çok sayıda yayıncının yanı sıra Filistin Kültür Bakanı İhab Besisu ile Mısır Kültür Bakanı İnas Abduddayim de katıldı.

Fuarda Türkiye'den Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA), Lubab Yazma Eserleri İhya ve İlmi Araştırma Yayınları gibi birçok kurum ve yayınevi de yer alıyor.

- Bu yılın teması "Kudüs: Filistin'in başkenti"

AA muhabirine konuşan Fuar Komiteleri Başkanı Vail Ebu Garbiye, Kudüs'ü Yahudileştirme planıyla mücadeleye katkı sağlamak amacıyla bu yıl fuarı "Kudüs: Filistin'in başkenti" temasıyla düzenlediklerini söyledi.

Her yıl düzenlenen fuara Arap dünyasının yanı sıra diğer ülkelerden de katılım olduğuna dikkati çeken Garbiye, en çok Türkiye'nin iştirakinden mutluluk duyduklarını vurguladı.

18. Amman Uluslararası Kitap Fuarı, 10 gün sürecek.

