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18 Aralık 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları! İkramiye bir kişinin oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.12.2019 22:16 | Son Güncelleme

Şans Topu oyununun 966'ncı hafta çekilişi yapıldı. Bu haftaki çekilişte 5 artı 1 bilen 1 kişi, 1 milyon 835 bin 908 lira ikramiye kazandı. İşte MPİ 18 Aralık 2019 Çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçları...

18 Aralık 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları! İkramiye bir kişinin oldu

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde, kazandıran numaralar 11, 12, 17, 23, 26 ve artı 3 olarak belirlendi.

18 ARALIK ŞANS TOPU SONUÇLARI

sans-topu

İKRAMİYE BİR KİŞİNİN OLDU

Şans Topu oyununun 966. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 1 milyon 835 bin 908 lira tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 26 kişi 3 bin 553'er lira, 4 artı 1 bilen 338 kişi 364'er lira, 4 bilen 4 bin 698 kişi 32'şer lira, 3 artı 1 bilen 9 bin 10 kişi 20'şer lira, 3 bilen 116 bin 392 kişi 3 lira 45'er kuruş, 2 artı 1 bilen 67 bin 851 kişi 6'şar lira, 1 artı 1 bilen 205 bin 306 kişi 3 lira 70'er kuruş ikramiye alacak.

(AA)

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