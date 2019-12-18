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18 Aralık 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları! Büyük ikramiye bir kişinin oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.12.2019 22:24 | Son Güncelleme

Sayısal Loto oyununun 1280'inci çekilişi yapıldı. Çekilişte 6 bilen 1 kişi, 3 milyon 166 bin 35 liralık ikramiye kazandı. İşte MPİ 18 Aralık 2019 Çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı.

18 Aralık 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları! Büyük ikramiye bir kişinin oldu

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 1, 6, 13, 24, 25 ve 37 olarak belirlendi.

18 ARALIK SAYISAL LOTO SONUÇLARI

sayisal

BÜYÜK İKRAMİYE BİR KİŞİNİN OLDU

Sayısal Loto oyununun 1280'inci çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 3 milyon 166 bin 35 liralık ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 78 kişi 6 bin 657'şer lira, 4 bilen 4 bin 397 kişi 88'er lira ve 3 bilen 81 bin 99 kişi ise 12 lira 80'er kuruş ikramiye kazandı.

İZMİR'E ÇIKTI

Büyük ikramiye isabet eden kuponun, İzmir'in Balçova ilçesinden yatırıldığı belirtildi.
(AA)


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Okuyucu Yorumları 2 yorum
yılbaşına az bir süre kaldı yoo lotoda büyük ikramiye çıktı yok süpertotodan buyuk ikramiye çıktı. hayırdır milli piyangi biletlerinize eskisi gibi talep olmadıgı için algı mı yapıyorsunuz. aklı azcık başında olan adam anlar oynayan değil oynatan kazanır ve ikramiye falanda hikaye.
HER YERDE HİLE VURGUN VARKEN ARTIK BUNLARA İTİMADIM KALMADI HİÇ....
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