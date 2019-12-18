18 Aralık Amerikan Basınından Özetler

Washington Post, Başkan Trump hakkında bugün Temsilciler Meclisi Genel Kurulu’nda yapılması beklenen azil oylamasıyla ilgili ayrıntıları aktarıyor. Gazete, Trump’ın oylamadan bir gün önce Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’ye gönderdiği altı sayfalık mektupta azil sürecini “adaletin saptırılması” ve “darbe girişimi” olarak tanımladığını kaydediyor. Habere göre Trump, öfke dolu sözler içeren mektubunda seçmenlerin Demokratlar’ı cezalandıracağını ve tarihin kendisini haklı çıkaracağını yazdı. Danışmanlarına göre çoğunu Trump’ın bizzat kaleme aldığı mektupta azil süreci için “geçersiz, kinci, son derece kötü, temelsiz, saçma, yasadışı, saçma, sahte” gibi sıfatlar kullanılıyor. Trump, Pelosi’ye hitap ettiği mektupta, “Çok çirkin bir kelimenin, azilin önemini ucuzlattınız. Geçersiz azil sürecine devam ederek ettiğiniz yeminleri ayaklar altına alıyor, Anayasa’ya olan bağlılığınızı koparıyor, Amerikan Demokrasisi’ne savaş açıyorsunuz,” ifadelerine yer verdi. Habere göre mektup üzerinde bir haftadan uzun süre çalışan Trump, son aşamaya kadar Beyaz Saray avukatlarının mektubu gözden geçirmesini istemedi. Trump, kimi avukatların mektuptaki bazı paragrafların çıkarılması önerisiniyse dikkate almadı. Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi ise “saçmalık” olarak nitelediği mektubun tamamını okumadığını ama özünü anladığını söyledi ve mektubun içeriğini “gerçekten hastalıklı” olarak niteledi. Demokrat Parti’nin 197’ye karşı 233 sandalyeyle çoğunluğu elinde bulundurduğu Temsilciler Meclisi’nde yapılacak tarihi oylamada Trump hakkında görevi kötüye kullanma ve Kongre’nin işleyişini engelleme suçlarından azil kararı çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Washington Post bugün ayrıca Venezuela’daki son durumu ele alıyor. Gazete, tahmin edilenden çok daha dirençli olduğunu kanıtlayan Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun Başkanlık Sarayı’nda yaşamaya devam ettiğini, muhalif Juan Guaido’nun bir zamanlar ilham verdiği Venezuelalıların ise inançlarını yitirmeye başladığını kaydediyor. Habere göre Guaido’nun güç kaybetmeye başlaması üzerine harekete geçen Sosyalist Parti, rüşvet, korkutma ve baskı taktikleri kullanarak muhalif direniş hareketini ortadan kaldırmaya çalışıyor. Guaido’nun partisinden bir üyenin evinin Cuma günü basılması, bu üyenin ve üç partilinin daha darbe planı yapmakla suçlanması, baskı politikasının bir parçası. Öte yandan gazete, Guaido’nun kendi çevresindekiler tarafından da yolsuzlukla suçlandığını, bu suçlamaların başlattığı harekete leke sürdüğünü ve muhalefetin zorluklarla sağladığı birlikteliğin çözülme tehdidiyle karşı karşıya olduğunu kaydediyor. Haberin bir başka ayrıntısıysa Amerika’nın Maduro’yu devirme tehditlerinin artık tamamen ortadan kalkmasıyla ilgili. Ancak adının açıklanmasını istemeyen iki Amerikalı yetkili, Maduro’ya karşı başka seçeneklerin değerlendirildiğini, bunlardan birinin Küba’ya gitmekte olan Venezuela petrolünün önünü kesmek olduğunu söyledi. Ağır yaptırım altında olan petrol, ülkenin kilit gelir kaynaklarının başında geliyor.