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18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2019 15:11 | Son Güncelleme

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Arslan, 1940'lı yıllarda Bulgaristan'dan göç etmek zorunda kalan Türklere öncülük eden Osman Kılıç'ı ziyaret etti

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Süleyman Arslan, 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü dolayısıyla, 1940'lı yıllarda kendisi gibi Bulgaristan'dan göç etmek zorunda kalan Türklere öncülük eden Osman Kılıç'a ziyarette bulundu.

TİHEK'ten yapılan yazılı açıklamada, Kılıç'ın evinde gerçekleşen ziyarette Arslan'ın, göçmenlerin karşılaştıkları hak ihlallerinin giderilmesi için yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdiği belirtildi.

Kılıç da 1940'larda Bulgaristan ve diğer Balkan ülkelerinde Türklerin maruz kaldığı zorlukları anlattı.

Öte yandan, Arslan'ın 50 göçmen çocukla Milli Halterci Naim Süleymanoğlu'nun yaşam hikayesinin anlatıldığı "Naim" adlı filmi izlediği kaydedildi.

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18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü

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