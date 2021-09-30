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18 ayar altından yapılmış iPhone 13 Pro Max fiyatı ile dudak uçuklatıyor!

30.09.2021 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lüks akıllı telefon tasarımlarıyla tanınan Caviar firması, Apple'ın en yeni amiral gemisi akıllı telefonu iPhone 13 Pro Max'in 18 ayar altından yapılmış bir versiyonunu görücüye çıkardı. "Total Gold" adlı özel serideki iPhone 13 Pro Max'in fiyatı ise oldukça yüksek. Ancak seride daha uygun fiyatlı özel tasarım iPhone 13 Pro versiyonları da bulunuyor.

18 ayar altından yapılmış iPhone 13 Pro Max fiyatı ile dudak uçuklatıyor!

Apple, iPhone 13 modellerini 14 Eylül'deki etkinliğinde tanıttı. iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max'ten oluşan ailenin en yüksek modeli, adından da anlayabileceğiniz üzere iPhone 13 Pro Max oldu. 13 Pro Max'in en pahalı versiyonu ise 1 TB depolama alanına sahip olan versiyonuydu ve onun da fiyatı 1.599 dolar olarak (Türkiye'de 22.999 TL) açıklandı. Ancak iPhone 13 fiyatları size düşük geldiyse Caviar firmasının özel olarak hazırladığı, adeta her bir köşesinde altın bulunan, daha pahalı iPhone 13 Pro modelleri ilginizi çekebilir.

İŞTE 18 AYAR ALTINLA KAPLI iPHONE!

Caviar'ın hazırladığı "Total Gold" adlı özel seri, Apple'ın en yeni amiral gemisi akıllı telefonu iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max'in 18 ayar altından yapılmış versiyonlarını bünyesinde barındırıyor.

Caviar iPhone

Telefonların iç donanımları ise, herhangi bir mağazadan alabileceğiniz iPhone 13 modelleri ile aynı. Fakat asıl fark, dış tasarımda ortaya çıkıyor.

Şirket, altın kaplı iPhone 13 Pro Max’in "sanatsal barok tarzda" özenli bir şekilde işlendiği belirtiyor. Aynı zamanda modelin bilgileri ve benzersiz seri numarası da telefonun üzerinde yer alıyor.

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"Total Gold", sadece 99 kopya ile sınırlandırılmış durumda.

ALTIN iPHONE 13 PRO MAX'İN FİYATI NE KADAR?

Gelelim fiyatlara. Altından yapılmış iPhone 13 Pro Max'in fiyatı (128 GB) Caviar'ın web sitesine göre 47 bin 10 dolardan başlıyor ve 48 bin 80 dolara kadar (1 TB) çıkıyor.

6.1 inçlik iPhone 13 Pro için hazırlanmış modellerin fiyatı ise iPhone 13 Pro Max modellerinin fiyatına nazaran görece daha düşük.

Caviar iPhone-2

Özel tasarlanmış altın kaplı iPhone 13 Pro modellerinin fiyatı 42 bin 390 dolardan başlıyor. Bu modellerin fiyatı 43 bin 470 dolara kadar yükseliyor. Ancak gördüğünüz üzere aynı serideki iPhone 13 Pro Max modellerine nazaran bu modeller çok daha ucuzlar.

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Caviar'ın iPhone 13 modelleri için "Total Gold"un dışında farklı tasarımlarının olduğunu da ekleyelim.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon
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