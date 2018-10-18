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18 ayda 16 ameliyat geçiren Deniz bebek, 20'nci ayında taburcu oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 11:26 | Son Güncelleme

AKDENİZ Üniversitesi Hastanesi'nde 20 ay önce dünyaya gelen Deniz Eymen bebek, ilk ameliyatını 2 günlükken oldu.

Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA) - AKDENİZ Üniversitesi Hastanesi'nde 20 ay önce dünyaya gelen Deniz Eymen bebek, ilk ameliyatını 2 günlükken oldu. 18 aylık olana kadar 16 ameliyat geçiren bebek, 20 aylık tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Güngör Karagüzel, Deniz Eymen'i doğduğu günden itibaren hastanenin tüm birimlerinin sahiplendiğini, ekip dayanışmasıyla bebeğin tedavisinin tamamlandığını söyledi. Deniz Eymen bebeğin şu an 20 aylık olduğunu ve ilk ameliyatın 2 günlükken yapıldığını aktaran Prof. Dr. Karagüzel, "18 aylık olana kadar 8'i büyük olmak üzere 16 ameliyat geçiren Deniz bebeğin doğuştan yemek borusu yoktu. Makadının da kapalı olması nedeniyle yaşaması mucizeydi. Bu süreçte tüm çocuk cerrahisi ekibinin ve hastanenin tüm branşlarının katkısıyla 20 ayda tedavisi başarıyla tamamlandı ve hastaneden taburcu edilebilecek aşamaya geldi" dedi. 'TÜM HASTANE ÇALIŞANLARININ EMEĞİ VAR' Deniz Eymen bebeğin hastaneden ayrılmasının kendilerini sevindirdiğini kaydeden Prof. Dr. Karagüzel, "Deniz bebeğin hastane dışında 1 gün dahi yaşamı olmadı. Zaman içinde taburcu edilebilecek aşamalara geldi ama çeşitli nedenlerle taburcu edemedik. Deniz, en kıdemli hocalarımızdan hemşirelerimize ve hastane personelimize kadar herkesin emek verdiği bir hasta. Bu süreçte personelimizin kendi çocukları gibi değer verip bakımını yaptığı bir hastamız. Hastaneden ayrıldıktan sonra da bu yaklaşımlarının devam edeceğini düşünüyorum" diye konuştu. BAĞIRSAKTAN YEMEK BORUSU Bebeğin önemli olduğu bilinen 2 büyük sorunu olduğunu aktaran Karagüzel, şunları söyledi: "Sorunlardan biri doğuştan yemek borusunun olmayışı ya da kapalı oluşu diğeri de makadının kapalı olmasıydı. Bu sorunları için önce ön ameliyatları yaptık, tedavisi tamamlandı. Bu araştırmalar sırasında tabi ki kalbiyle de ilgili ciddi sorunlar olduğu saptandı. Onların da tedavi ve izlemi devam etmektedir. İlk aşamada midesine tüp koyarak beslemeye çalıştık. Bağırsak bölümünü dışarı alarak tuvalet ihtiyacını gidermesini sağladık. Daha sonra makadını oluşturmaya yönelik 6 aylıkken önemli bir ameliyat geçirdi. Yemek borusunu kalın bağırsağından yama kullanarak 8 aylıkken yerine koyduk. Çeşitli genişletme ameliyat ve tedavilerinden sonra bu bölgeye ikinci bir ameliyat gerekti. O ameliyatı da başarıyla tamamladık. Şimdi kendisini taburcu ediyoruz." 'ONLAR BİZİ SAHİPLENDİ, MİNNET BORCUMUZ ÇOK' Anne Ebru Arslan ise eşinden ayrıldığını, bebeğinin taburcu olmasının ardından oturdukları Fethiye'ye döneceklerini söyledi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ndeki tüm doktorlarına ve hemşirelerine teşekkür eden Arslan, "Başta hocamız olmak üzere hiçbir hastane çalışanının hakkını ödeyemem. Onlar bizi, biz de burayı evimiz gibi sahiplendik. Büyük bir heyecan, onun gibi ben de birlikte ev ortamını ilk kez yaşayacağım. İlk kez hastaneden çıkıp evini görecek. Birlikte parka gidip çok büyük bir heyecan yaşayacağız" dedi.

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