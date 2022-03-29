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18 ayrı suçtan aranan hükümlü yakalandı!

29.03.2022 22:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta 30 yıl 11 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı. 18 ayrı suçtan kaydı bulunan hükümlü cezaevine gönderildi.

18 ayrı suçtan aranan hükümlü yakalandı!

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, 18 ayrı suçtan hakkında 30 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

18 AYRI SUÇTAN ARANIYORDU

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 18 ayrı suçtan 30 yıl 11 ay hapis cezasıyla aranan E.G'nin (25) orman yollarını kullanarak beyaz bir araçla Mersin'den Kahramanmaraş'a geldiği bilgisine ulaştı.

Kırsal Hacı Mustafa Mahallesi'nde önlem alan ekipler, söz konusu aracı durdurarak hükümlüyü yakaladı.

İşlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen hükümlü, cezaevine gönderildi. (AA)

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Kahramanmaraş
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