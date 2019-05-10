Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Projesi’ne ilişkin "Ağaçlarımızı, çevremizi, doğamızı koruyan bu projeleri geliştireceğiz. Şimdi Türkiye çapında yaklaşık 18 bin 750 kamu kurum ve kuruluşunda Sıfır Atık uygulamasına geçtik." dedi. Kurum, çeşitli programlar için geldiği Konya’da, Konya Teknik Üniversitesi Halil Cin Konferans Salonu’nda inşaat mühendisliği bölümü öğrencileriyle söyleşiye katıldı. İnşaat mühendisliği bölümünü Konya’da okumanın öğrenciler için büyük şans olduğunu belirten Kurum, "Çünkü Konya’da gezerken, tarihin koridorlarında yürürsünüz. Selçuklu’dan Osmanlı’ya, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e medeniyetimizin izleri arasında dolaşırsınız. Alaaddin Camisi, Kapu Camisi, Mevlana Müzesi, Sultan Selim Camisini, İnce Minare’yi, Karatay Müzesi’ni görürsünüz. Yine Hacıveyiszade Camisi’nde, rahmetli Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın da emeğinin geçmiş olduğu bir Cumhuriyet dönemi eserini inceleme fırsatını bulursunuz. Böyle bir tarihi şehirde yaşıyor olmak, geçmişten ilham almak, yeni fikirler meydana getirebilmek için son derece önemli bir fırsat." diye konuştu. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Vali Yerlikaya, İBB Meclisi AK Parti ve CHP grup başkanvekilleriyle görüştü Binali Yıldırım, Mesut Yılmaz'ı ziyaret etti

Konya’nın mimari dokusunu öne çıkarmak için Mevlana Meydanı Projesi’ni başlattıklarını hatırlatan kurum, Mevlana Müzesi, Selimiye Camisi ve Kapu Camisi'ni içine alan 36 bin metrekarelik projeye ilişkin bilgi verdi. - "Yatay mimariyi yaşatmak kültürümüzden geliyor" Bakanlık olarak, Türk kültür ve medeniyetini yansıtan projelere imza attıklarını, yatay mimariyi esas alarak, komşuluk ilişkilerini ve sosyalleşmeyi ön planda tuttuklarını dile getiren Kurum, “Mahalle kültürünü, az katlı yatay mimariyi yaşatmak kültürümüzden geliyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da her seferinde bunu dile getirir. Çünkü bunlar bizi biz yapan değerlerimiz ve bu yüzden korumak zorundayız. Gelecek nesillere de aktarmak zorundayız. Bunları yaparken de tasarrufu teşvik eden, modern, akıllı şehirler kurarken, doğayı, yeşili ve tabiat içindeki tüm canlıları da önemseyerek adım atmaya gayret gösteriyoruz.” ifadelerini kullandı. Daha yaşanabilir, temiz bir çevre ile yıllık 20 milyar lira tasarruf ve 100 bin kişiye istihdam sağlamayı hedefledikleri Sıfır Atık Projesine ilişkin bilgi veren Bakan Kurum, şöyle devam etti:

"Dünyanın geldiği sürece baktığımızda maalesef atıklarımız her geçen gün artıyor. Bu atıkları geri dönüştürmek zorundayız. 2000'li yıllarda yüzde 1 seviyesinde geri dönüşüm sağlıyorduk. Şu anda yüzde 13 seviyelerine çıktık. Avrupa Birliği ülkelerinde, gelişmiş ülkelerde bu oran yüzde 46. Yani bu ne demek, aldığımız ürünlerin geri dönüşüme katkısı yüzde 46 demek. Bu rakam bizde şu an yüzde 13. İnşallah 2023 yılında bunu yüzde 30 seviyelerine çıkaracağız ve 2030 yılına geldiğimizde de amacımız gelişmiş ülkelerde olduğu gibi yüzde 46 seviyelerine çıkarabilmek." - "Atıklarımızın yüzde 52’si organik atık" Proje ile atıkları kaynağında ayrıştırdıklarına işaret eden Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü: "Atıklarımızın yüzde 52’si organik atık. Diğerleri de plastik, metal, cam şeklinde ayrılıyor. Bu atıkları kaynağında ikili toplama sistemiyle ayrıştıracağız. Biri organik atık olacak, geri dönüşebilecek cam, metal, karton kağıtların olduğu atıkları da ayrı bir tarafta toplayacağız. Bunları da geri dönüşüme tabi tutacağız ve hammadde anlamında şu an yurt dışından ithal ettiğimiz birçok ağacın kesilmesine sebebiyet verdiğimiz o sürece de katkı sağlayacağız. Ağaçlarımızı, çevremizi, doğamızı koruyan bu projeleri geliştireceğiz. Şimdi Türkiye çapında yaklaşık 18 bin 750 kamu kurum ve kuruluşunda uygulamaya geçtik. Konya da bu anlamda örnek bir şehir oldu. Valiliğimiz bünyesinde Konya’mızda da yaklaşık 2 bin 300 kamu kuruluşunda bu uygulamaya geçildi."