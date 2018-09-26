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18 bin okul servisine 9 ayda 29 bin 510 ceza kesildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 10:02 | Son Güncelleme

İSTANBULDA 2018 yılı içinde yapılan denetimlerde okul servislerine ceza yağdı.

ALİ AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) İSTANBULDA 2018 yılı içinde yapılan denetimlerde okul servislerine ceza yağdı. 18 bin kayıtlı okul servisinin bulunduğu İstanbul'da 9 ay içinde 29 bin 510 adet ceza kesildi. Servislere kesilen cezalar arasında aşırı hız, emniyet kemeri takmama, emniyet şeridi ihlali , kırmızı ışık ihlali, seyir halinde cep telefonuyla konuşmak, yönetmeliğe aykırı araçlarla taşımacılık var. 29 bin 510 ADET CEZA KESİLDİ İstanbul'da kayıtlı 66 bin servis minibüsünün 18 bini okul servisi olarak çalışıyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü istatistiklerine göre denetimler sırasında 9 ay içinde okul servislerine 29 bin 510 adet ceza kesildi. Cezalar arasında 3 bin 635 adetle emniyet şeridi ihlali birinci sırada yer alıyor. Trafik işaretlerine uymamak suçundan 3 bin 362 sürücüye ceza kesilirken, muayene yaptırmadan öğrenci taşıdığı belirlenen 2 bin 776 sürücüye de ceza uygulandı. EMNİYET KEMERİ TAKMAYAN 2 BİN 419 SÜRÜCÜ Yapılan kontroller sırasında 2 bin 419 sürücünün emniyet kemeri takmadan araç kullandığı tespit edildi. Kırmızı Işıkta ihlali yaptığı tespit edilen 2 bin 173 sürücüye de ceza kesildi. AŞIRI HIZ YAPAN 2 BİN 549 SÜRÜCÜYE CEZA KESİLDİ Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2018 yılı içinde 25 Eylül tarihine kadar tutulan istatistiklerde aşırı hız yapan 2 bin 549 sürücüye de ceza kesildiği belirtildi. Aynı süre içinde okul servisi kullanırken cep telefonu ile konuşan 932 sürücüye, trafik sigortası yaptırmadan araçlarıyla trafiğe çıkan 375 sürücüye ceza kesildiği belirtildi. Okul servis şoförlerinin işlediği diğer suçlar arasında araçlarında "DUR" yazısı bulundurmamak, okul servislerinde hostes bulundurmamak, yönetmeliğe aykırı araçlarla okul taşımacılığı yapmak, yasak yere park etmek gibi suçların bulunduğu öğrenildi. Trafik denetleme şube müdürlüğü yetkilileri okul servisleriyle ilgili denetimlerin aralıksız sürdüğünü belirttiler.

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