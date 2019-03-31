18 BİN SEÇMENLİ OKULA AKIN ETTİLER

Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL,(DHA)

Türkiye’deki 66 ilçe merkezi nüfusundan fazla 5 bin 300 öğrenciye sahip Avcılar’daki Leyla Bayram İlkokulu’na konulan 53 sandıkta 18 bin 450 seçmen büyük yoğunluk oluşturdu. Oy verme işleminin başlaması ile birlikte bu okulda büyük yoğunluk oluştu.

Nüfus yoğunluğunun fazla olduğu toplam 45 bin 402 seçmene sahip Yeşilkent Mahallesi’ndeki Leyla Bayram, MEV Nihat Çandarlı Ortaokulu ve Kemal Atay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne toplam 131 sandık yerleştirildi. Leyla Bayram ile MEV Nihat Çandarlı okullarının aynı cadde üzerinde karşılıklı olması nedeniyle hafta içinde okul nedeniyle oluşan yoğunluk bugün de seçim nedeniyle sürdü.

74 YAŞINDAKİ KADIN BASTONLA 3 KAT ÇIKTI

Oy kullanılacak sınıfların önünde saat 08.00’den itibaren kuyruk eksik olmadı. Leyla Bayram İlkokulu’nda 3’üncü kattaki 2 bin 352 numaralı sandıkta oy kullanmak için gelen 74 yaşındaki Fatma Atabey, bastonu ile basamakları tırmanırken oğlu da koluna girerek ona yardımcı oldu. Mahalledeki uzak bir noktadan 45 dakika yürüyerek oy kullanmaya gelen Fatma Atabey, "Hayırlı olsun" dedi.