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  4. 18 bin TL 75 bin TL oldu... Para aralarında gitti geldi! Kiracı ev sahibi anlaşmazlığı buralara vardı

18 bin TL 75 bin TL oldu... Para aralarında gitti geldi! Kiracı ev sahibi anlaşmazlığı buralara vardı

17.05.2024 11:52
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Ev sahibi ile kira bedelinde uzlaşamayan kadın 2 çocuğuyla sokakta kaldı. Anne, 18 bin TL ödediği yıllık kirasının ev sahibi tarafından 75 bin TL’ye çıkarılmak istendiğini, bu bedeli ödeyemeyeceğini belirtip ev sahibine 35 bin lira yatırmasına rağmen evden atıldığını söyledi. Eşyaları sokağa taşındığı sırada işte olduğunu ve olayı 10 yaşındaki oğlundan haber aldığını söyleyen anne, oğlunun "Anne evimizi dışarıya atıyorlar" dediğini belirtti.

18 bin TL 75 bin TL oldu... Para aralarında gitti geldi! Kiracı ev sahibi anlaşmazlığı buralara vardı

İddiaya göre, Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde iki çocuğu ile birlikte yaşayan Ayşe Yüce (42), kira bedelinde uzlaşamadığı ev sahibi tarafından evden çıkarılarak sokağa atıldı. Eşyalarının sokağa taşındığından işte olduğu esnada 10 yaşındaki oğlu E.Y.’nin telefonuyla haberdar aldığını anlatan Yüce, "Oğlum aradı, ’anne evimizi dışarıya atıyorlar’ dedi. Ben bir gün süre istememe ve eşyalarımın sokakta kalmamasını talep etmeme rağmen o bir gün süreyi vermediler. Biz o geceyi yağmurlu havada eşyalarımla birlikte sokakta geçirdik" dedi.

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YILLIK 18 BİN TL ÖDÜYORDU, 75 BİN TL İSTENDİ

Yıllık olarak ödediği 18 bin TL’lik kira bedelinin 75 bin TL’ye çıkarılmak istendiğini anlatan Yüce, "Ben ise kirayı en fazla yüzde 100 artırabileceğimi söyledim. Bunu kabul etmedi. ’Yalnız insanlarsınız, elektriğinizi ve suyunuzu keserim’ şeklinde beni tehdit etti. Bunları da yaparak beni elektriksiz ve susuz bıraktı. Ben tekrar mahkemeye giderek savcılık kararı ile elektriğimi ve suyumu açtırdım. Davalık olduk. Devlet 18 bin TL’lik bedel belirledi ve bu bedeli bana verilen banka hesabına yıllık kira bedeli olarak 35 bin TL yatırdım. Buna rağmen bana tahliye kararı çıkmış ve bundan benim haberim yok. Hiçbir kağıt ya da bilgi gelmeden benim eşyalarımı dışarıya atıp çocuğumla birlikte eşyalarımı ben bu halde buldum" şeklinde konuştu.

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Evde ikinci yılını doldurduğunu kaydeden Yüce, "İlk yıl kiramı 1 yıllığına peşin ödedim. İlk ev sahiplerim çok iyiydi. Hiçbir sorun yoktu. İkinci yılımın 5. ayında ev, yeni ev sahibim tarafından satın alındı. İlk önce anlaştık, parayı hesabına attım. İki ay sonrasında ise ev kiralarına zam geldi. Benim ödediğim yıllık bedeli geri gönderdi ve evden çıkmamı istedi. Ben de bunun üzerine parayı tekrar geri gönderdim. Yaklaşık 10 defa bu şekilde karşılıklı bir biçimde parayı ev sahibi ile birbirimize gönderdik. Yüzde 500 şeklinde bir zam istedi. Hangi vicdan kabul eder? Kim ödeyebilir bunu? 1 yıllık benim ödediğim kira bedeli şu an onun hesabında. Ve bu parayı devletin bana açtığı iban ile gönderdim. Nasıl oldu, nasıl çıkardı bizi anlamıyorum" ifadelerini kullandı.

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Şu anda iki çocuğu ile birlikte yaşayacağı yeni bir ev aradığını da belirten Yüce, "Bir ev bulup taşınmayı istiyorum. İnsanlar da zaten ev aradığımı, eşyaların da olmadığını duyunca daha da fazla kirayı artırıyor. Şu anda ne yapacağımı bilmiyorum, sokakta kaldık" dedi. (İHA)

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AW206284_06Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Kiracı Kira ev sahibi
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