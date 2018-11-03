18. D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı

Çavuşoğlu, toplantının açılış konuşmasında D-8 ülkelerinin bakanlarını Antalya'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederken, Endonezya'daki uçak kazası ve Mısır'daki terör saldırısı nedeniyle iki ülke halkına taziyelerini iletti.

Toplantıya İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Pakistan Gelirlerden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed Ahmet Azhar, Nijerya Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Khadija Bukar Abba İbrahim, Malezya Dışişleri Bakan Yardımcısı Dato Marzuki Bin Yahya, Mısır Ekonomik İşlerden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Said Hindam, Bangladeş Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mahbub Uz Zaman ve Endonezya'dan Büyükelçi Murya Wilana katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bugün kimi ülkelerce döviz kurlarının siyasi saiklerle kullanıldığı bir dönemi yaşıyoruz. Buna en güzel cevabı kendi aramızdaki ticarette yerli ve milli para birimlerimizi kullanarak verebiliriz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde geçen yıl D-8'in 20. kuruluş yıl dönümünü İstanbul'da kutladıklarını hatırlatan Çavuşoğlu, D-8'i kurarken sahip oldukları iş birliği ve dayanışma ruhunun aynı şekilde sürdürdüklerinin altını çizdi.

Çavuşoğlu, halkların ortak menfaati ve paylaştıkları değerler temelinde D-8 platformunda bir araya geldiklerine işaret ederek, bu birleştirici özelliğin D-8'in bir başarısı olduğunu kaydetti.

D-8 bağlamında bazı eksikliklerin de gözardı edilmemesi gerektiğini aktaran Çavuşoğlu, D-8'in bu modern çağın gereksinimlerine ayak uydurmak için kendisini geliştirmesi gerektiği vurguladı.

Çavuşoğlu, geçen yıl İstanbul zirvesinin örgütün son 20 yılını gözden geçirmek ve eksikleri tespit etmek için güzel bir imkan sunduğunu söyledi. Zirvede kabul edilen İstanbul bildirisi ve eylem planıyla da mevcut durumun fotoğrafının çekildiğini anımsatan Çavuşoğlu, D-8'den beklentilerin en üst seviyede ele alındığına işaret etti.

"Şimdi de önümüzde D-8'in 2020-2030 dönemine ışık tutacak 10 yıllık yol haritası taslağı var." diyen Çavuşoğlu, gelecek sene Bangladeş'in başkenti Dakka'da yapılacak bakanlar konseyi toplantısında bu yol haritasının kabul ederek çalışmalara bu yönde şekil vermeye başlayabileceklerini belirtti.