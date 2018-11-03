Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile karşılıklı iki bakana yönelik yaptırım kararının karşılıklı olarak kaldırılmasına ilişkin, "ABD, bu kararından vazgeçmek istedi. Geçtiğimiz günlerde bizi aradılar. 'Karşılıklı olarak kaldırma konusunda hazır mısınız?' diye sordular. Biz bunu yanlış bulduğumuzdan 'Siz ne zaman kaldıracaksanız, biz kaldırırız.' dedik." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, Antalya'da düzenlenen 18. D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı sonrası gazetecilere, ABD ile iki bakana yönelik yaptırımların karşılıklı kaldırılması ve toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, bu yaptırım kararının ne kadar yanlış olduğunu daha önce de vurguladığını hatırlatarak, "Hiçbir faydası olmamıştı. Gereksiz bir adımdı." diye konuştu.

ABD'nin söz konusu kararının ardından mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde karşılık verdiklerine işaret eden Çavuşoğlu, Türkiye'nin bu tür yaptırımları destekleyen bir ülke olmadığına dikkati çekti.

Çavuşoğlu, sadece Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin aldığı yaptırım kararlarına uluslararası hukuk gereği uymak durumunda olduklarını söyleyerek, şöyle devam etti: