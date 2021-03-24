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  4. 18 DEAŞ’lının yakalandığı terör operasyonunda bir evden balya balya dolar çıktı

18 DEAŞ’lının yakalandığı terör operasyonunda bir evden balya balya dolar çıktı

24.03.2021 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da 18 DEAŞ üyesinin yakalandığı operasyon polis kamerasına yansıdı.

İstanbul’da 18 DEAŞ üyesinin yakalandığı operasyon polis kamerasına yansıdı. Yapılan aramalarda şüphelilerin evinde balya balya dolar çıkması dikkat çekti.
İstanbul Terörle Mücadele Şubesince radikal örgütlerden DEAŞ’ın Türkiye’deki uzantılarına yönelik Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Başakşehir, Fatih, Esenyurt, Güngören, Sultanbeyli, Tuzla ve Zeytinburnu’da 15 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenlenmiş, 18 şüpheli yakalanmıştı.
Kentin 10 ayrı ilçesinde gerçekleştirilen operasyona ilişkin görüntüleri basınla paylaşıldı. Örgüt saflarında bulunup, illegal faaliyetlerine İstanbul’da devam eden şüpheliler, DEAŞ’a eleman toplama, sosyal medya ağları üzerinden terör propagandası yapmak, maddi menfaat ve lojistik destek gibi faaliyetlerle suçlanırken, paylaşılan operasyon görüntülerinde şüphelilerin evlerinde balya balya dolar çıkması dikkat çekti. Örgüt üyelerinin, miktarı henüz açıklanmayan bu paraları Suriye ve Irak gibi ülkelerde eylemlerini sürdüren DEAŞ kadrolarına aktarmayı planladıkları sanılıyor.
Gözaltına alınıp Terörle Mücadele Şubesine getirilen şüphelilerin polisteki sorgularına başlandığı öğrenildi.

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