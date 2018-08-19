18. Devlet Fotoğraf Yarışması

Kültür ve Turizm Bakanlığının "İnsan ve Yaşam", "Tarihi Yapılar" ile "Deneysel Çalışmalar" kategorilerinde düzenlediği, bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen Devlet Fotoğraf Yarışması'nda dereceye girenler belli oldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'deki fotoğraf sanatçılarının çalışmalarını desteklemek, fotoğraf sanatının yaygınlaşmasını sağlamak, gerektiğinde uluslar arası platformlarda Türkiye'yi temsil edebilecek fotoğraf sergileri oluşturmak amacıyla düzenlenen yarışmada, seçici kurul ödülle layık fotoğrafları belirledi.

Fotoğraf sanatçıları Coşkun Aral, Erol Doğaner, Murat Gür ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fotoğraf Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ozan Bilgiseren ve bir Bakanlık temsilcisinden oluşan seçici kurulun eserleri değerlendirdiği yarışma, bu yıl ilk defa online olarak gerçekleştirildi.

Başvurusu kabul edilen 700 fotoğrafın değerlendirildiği yarışmada, her kategoriden 3 eser ayrı ayrı 6 bin lira para ödülü ve başarı belgesine layık görüldü.

Sergilemeye layık görülen her kategorideki 25'er fotoğraf da belirlendi. Bu fotoğrafların sahiplerine yine ayrı ayrı 500 lira para ödülü ile katılım belgeleri verilecek.