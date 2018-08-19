HABER

18. Devlet Fotoğraf Yarışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 13:22 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanlığının "İnsan ve Yaşam", "Tarihi Yapılar" ile "Deneysel Çalışmalar" kategorilerinde düzenlediği Devlet Fotoğraf Yarışması'nda dereceye girenler belli oldu - Ödüle layık bulunan 84 fotoğraf sergilenecek, fotoğraf sahiplerine ise toplam 91 bin 500 lira ödül dağıtılacak

Kültür ve Turizm Bakanlığının "İnsan ve Yaşam", "Tarihi Yapılar" ile "Deneysel Çalışmalar" kategorilerinde düzenlediği, bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen Devlet Fotoğraf Yarışması'nda dereceye girenler belli oldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'deki fotoğraf sanatçılarının çalışmalarını desteklemek, fotoğraf sanatının yaygınlaşmasını sağlamak, gerektiğinde uluslar arası platformlarda Türkiye'yi temsil edebilecek fotoğraf sergileri oluşturmak amacıyla düzenlenen yarışmada, seçici kurul ödülle layık fotoğrafları belirledi.

Fotoğraf sanatçıları Coşkun Aral, Erol Doğaner, Murat Gür ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fotoğraf Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ozan Bilgiseren ve bir Bakanlık temsilcisinden oluşan seçici kurulun eserleri değerlendirdiği yarışma, bu yıl ilk defa online olarak gerçekleştirildi.

Başvurusu kabul edilen 700 fotoğrafın değerlendirildiği yarışmada, her kategoriden 3 eser ayrı ayrı 6 bin lira para ödülü ve başarı belgesine layık görüldü.

Sergilemeye layık görülen her kategorideki 25'er fotoğraf da belirlendi. Bu fotoğrafların sahiplerine yine ayrı ayrı 500 lira para ödülü ile katılım belgeleri verilecek.

Yarışmada toplam 91 bin 500 lira para ödülü dağıtılacak.

84 fotoğraftan oluşturulacak serginin açılışı ve ödül töreni yıl içinde gerçekleştirilecek.

Sergi yeri ve tarihi de www.kulturturizm.gov.tr ile www.guzelsanatlar.gov.tr adreslerinden duyurulacak.

- Ödül kazananlar

Gümüşhane'den isimsiz eseriyle Hasan Zer, İstanbul’dan "Saf Sevgi" eseriyle Kadir Çivici ve Muğla’dan "Güler Yüzlü" isimli eseriyle Semih Soycan "İnsan ve Yaşam" kategorisinde; Trabzon'dan Sümela Manastırı isimli eseriyle Mehmet Özdemir, Şanlıurfa'dan Göbeklitepe'yi anlatan "İlk Tapınak" isimli eseriyle Tuna Akçay ve Bitlis'ten "Selçuklu Mezarlığı" isimli eseriyle Orhan Tanhan "Tarihi Yapılar" kategorisinde başarı ödüllerinin sahibi oldu.

İstanbul’dan "Akdeniz" isimli eseriyle Nuri Çoban, Adana’dan "Göç" isimli eseriyle Ayhan Maraşlı ve "Adana" isimli eseriyle Handan Dayı "Deneysel Çalışmalar" kategorisinde başarı ödülüne layık görüldü.

PARTNERBebeğinize bu yöntemleri kullanarak uyku eğitimi verebilirsinizBebeğinize bu yöntemleri kullanarak uyku eğitimi verebilirsiniz
Bolu'da drone'lu trafik denetimiBolu'da drone'lu trafik denetimi
Kerime Yıldırım diğer kadın adaylara ahlaksız iftiralar atmış!Kerime Yıldırım diğer kadın adaylara ahlaksız iftiralar atmış!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
18. Devlet Fotoğraf Yarışması Kültür ve Turizm Bakanlığı

En Çok Okunan Haberler

SGK, düğmeye bastı! Eksik maaş ödenen Bağ-kur'lulara toplu ödeme yapılacak

SGK, düğmeye bastı! Eksik maaş ödenen Bağ-kur'lulara toplu ödeme yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden alma ve atama kararı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden alma ve atama kararı!

Rus vekilden gündemi sarsacak ABD-Türkiye iddiası!

Rus vekilden gündemi sarsacak ABD-Türkiye iddiası!

Oktay Kaynarca Deniz Çakır'ın Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan neden kovulduğunu açıkladı

Oktay Kaynarca Deniz Çakır'ın Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan neden kovulduğunu açıkladı

Evine gizli kamera koyunca hayatının şokunu yaşadı!

Evine gizli kamera koyunca hayatının şokunu yaşadı!

Türkiye-ABD krizi sonrası çok çarpıcı Erdoğan karikatürü!

Türkiye-ABD krizi sonrası çok çarpıcı Erdoğan karikatürü!

İlginizi Çekebilir

Evine gizli kamera koyunca hayatının şokunu yaşadı!

Evine gizli kamera koyunca hayatının şokunu yaşadı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden alma ve atama kararı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden alma ve atama kararı!

Hulusi Akar açıkladı: ABD ile yakın zamanda ortak eğitimler başlayacak

Hulusi Akar açıkladı: ABD ile yakın zamanda ortak eğitimler başlayacak

AK Parti kongresine katılan Bülent Arınç'tan sitem: Bir karede bile yer almadık

AK Parti kongresine katılan Bülent Arınç'tan sitem: Bir karede bile yer almadık

Bedelli askerlikte ilk celp dönemleri belli oldu! (Bedelli askerlik celp tarihleri)

Bedelli askerlikte ilk celp dönemleri belli oldu! (Bedelli askerlik celp tarihleri)

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ünlü yalıda başlayan işkence 3 gün sürmüş!

Ünlü yalıda başlayan işkence 3 gün sürmüş!

Kerime Yıldırım diğer kadın adaylara ahlaksız iftiralar atmış!

Kerime Yıldırım diğer kadın adaylara ahlaksız iftiralar atmış!

Avcılar'da vahşet!

Avcılar'da vahşet!

Genç kızın fotoğrafını çekip şantaj yaptı! Linçten son anda kurtuldu

Genç kızın fotoğrafını çekip şantaj yaptı! Linçten son anda kurtuldu

Kurban Bayramı İstanbul, Ankara ve İzmir'de havalar nasıl olacak? - Meteoroloji güncel hava durumu raporu

Kurban Bayramı İstanbul, Ankara ve İzmir'de havalar nasıl olacak? - Meteoroloji güncel hava durumu raporu

Ege Denizi'nde deprem!

Ege Denizi'nde deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.