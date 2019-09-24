18. Dünya Temiz Hava Kongresi

Hava kirliliği azaltılarak hava kalitesinin yükseltildiğini belirten İncecik, "Hava kirliliğini azaltarak aynı zamanda iklim değişikliğine karşı da olumlu katkı sağlıyoruz. Bu yönde ortaya atılan tüm fikirlerin ışığında bu kongre gerçekten önemli sonuçlara ulaşma yolunda ilerliyor." dedi.

AA muhabirine konuşan Hava Kirliliğini Önleme ve Çevre Koruma Dernekleri Birliği ve Dünya Temiz Hava Kongresi Başkanı Prof. Dr. Selahattin İncecik, küresel ısınmayı azaltmak için gösterilecek çabalardan birinin de hava kalitesini yükseltmek olduğunu söyledi.

Sarıyer'de bulunan bir otelde düzenlenen kongrede farklı enerji senaryoları, iklim değişikliği, hava kirliliği ve kontrolü alanında en son bilimsel gelişmeler uzmanlar tarafından yapılan sunumlarla tartışılıyor.

İncecik, "Özellikle partikül kirliliği konusunda modern büyükşehirlerin tamamı elektrikli araçlara geçiyor artık. Dünya böyle bir gidiş içerisinde. Türkiye'de elektrikli araç henüz yeterli ilgiyi görmedi. Bunun artırılması lazım. Trafikte kirliliğin azaltılması, partikülden uzaklaşmak için elektrikli araçlara geçmemiz lazım. Bizim için önemli çıkış noktalarından biri bu." değerlendirmesinde bulundu.

Hava Kirlenmesi Araştırmaları ve Denetimi Türk Milli Komitesi Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Bayram, konferansta konuşulan en önemli başlıklardan birinin hava kirliliğine karşı birlikte mücadele olduğunu ifade etti.

Bayram, "Bu konferansta çok fazla sayıda tema var ama bunlardan en önemlisi 'One Atmosphere' yani bir atmosfer, sonuçta hepimiz aynı atmosferde yaşıyoruz. Burada oluşacak kirliliklerden, iklim değişikliklerinden bütün ülkeler birlikte etkilenecek. Dolayısıyla iklim değişikliğine karşı çalışmaların koordineli olarak bütün ülkeler tarafından yapılması lazım. Tek başına belli örgütlerin bunu yapması yeterli değil, bütün ülkelerin aynı tedbirleri taviz vermeden gerçekleştirmesi gerekiyor." diye konuştu.