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18. Dünya Temiz Hava Kongresi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 14:32 | Son Güncelleme

Kongre Başkanı Prof. Dr. Selahattin İncecik: - "Hava kirliliğini azaltarak aslında iklim değişikliğine karşı da olumlu bir katkı yapıyoruz"

İSTANBUL (AA) - 18. Dünya Temiz Hava Kongresi, 40'ı aşkın ülkeden gelen uzmanların katılımıyla devam ediyor.

Sarıyer'de bulunan bir otelde düzenlenen kongrede farklı enerji senaryoları, iklim değişikliği, hava kirliliği ve kontrolü alanında en son bilimsel gelişmeler uzmanlar tarafından yapılan sunumlarla tartışılıyor.

AA muhabirine konuşan Hava Kirliliğini Önleme ve Çevre Koruma Dernekleri Birliği ve Dünya Temiz Hava Kongresi Başkanı Prof. Dr. Selahattin İncecik, küresel ısınmayı azaltmak için gösterilecek çabalardan birinin de hava kalitesini yükseltmek olduğunu söyledi.

Hava kirliliği azaltılarak hava kalitesinin yükseltildiğini belirten İncecik, "Hava kirliliğini azaltarak aynı zamanda iklim değişikliğine karşı da olumlu katkı sağlıyoruz. Bu yönde ortaya atılan tüm fikirlerin ışığında bu kongre gerçekten önemli sonuçlara ulaşma yolunda ilerliyor." dedi.

İncecik, hava kirliliğine karşı Türkiye'de ciddi önlemler alındığını anlatarak, vatandaşların da bunlara bireysel anlamda destekte bulunması gerektiğini vurguladı.

İncecik, "Özellikle partikül kirliliği konusunda modern büyükşehirlerin tamamı elektrikli araçlara geçiyor artık. Dünya böyle bir gidiş içerisinde. Türkiye'de elektrikli araç henüz yeterli ilgiyi görmedi. Bunun artırılması lazım. Trafikte kirliliğin azaltılması, partikülden uzaklaşmak için elektrikli araçlara geçmemiz lazım. Bizim için önemli çıkış noktalarından biri bu." değerlendirmesinde bulundu.

Hava Kirlenmesi Araştırmaları ve Denetimi Türk Milli Komitesi Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Bayram, konferansta konuşulan en önemli başlıklardan birinin hava kirliliğine karşı birlikte mücadele olduğunu ifade etti.

Bayram, "Bu konferansta çok fazla sayıda tema var ama bunlardan en önemlisi 'One Atmosphere' yani bir atmosfer, sonuçta hepimiz aynı atmosferde yaşıyoruz. Burada oluşacak kirliliklerden, iklim değişikliklerinden bütün ülkeler birlikte etkilenecek. Dolayısıyla iklim değişikliğine karşı çalışmaların koordineli olarak bütün ülkeler tarafından yapılması lazım. Tek başına belli örgütlerin bunu yapması yeterli değil, bütün ülkelerin aynı tedbirleri taviz vermeden gerçekleştirmesi gerekiyor." diye konuştu.

Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tolga Elbir, dünyanın farklı bölgelerinden gelen katılımcıların yaptıkları lokal araştırma sunumlarıyla konunun geniş kapsamda değerlendirilmesine imkanı sağladığını belirtti.

Elbir, "Kirleticilerin özelinde konuşulan çalışmalar da var. Mesela PM2.5 (çapı 2,5 mikrometre ve daha küçük olan partiküller) önemli bir toz kirletici. Solunum yoluyla insan sağlığına doğrudan etkide bulunan bir kirletici. Bu kirleticinin bünyesinde bulunan ağır metallerin varlıklarıyla ve bunların kaynaklarıyla ilgili çok sayıda çalışmalar var. Bu ağır metallerin nereden geldiğine ilişkin uzmanlar görüş alışverişinde bulunuyorlar. Aynı zamanda sağlık sektöründen bilim insanları da hava kirleticilerin sağlığa olan etkileri konusunda paylaşımda bulunuyorlar." ifadelerini kullandı.

Kongre, 27 Eylül'de sonuç bildirgesinin açıklanmasıyla sona erecek.

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Dünya Temiz Hava Kongresi Selahattin İncecik

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