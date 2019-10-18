18 Ekim Amerikan Basınından Özetler

Wall Street Journal, Türkiye'nin Kürt savaşçıların geri çekilmesi karşılığında Suriye'nin kuzeyindeki askeri operasyonu beş günlüğüne durdurmayı kabul etmesiyle ilgili habere yer veriyor. Gazete, Başkan Yardımcısı Mike Pence'in dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la beş saat süren bir görüşme yapmasından sonra anlaşmaya varıldığını yazıyor. Habere göre Kürtler'in önderliğindeki Suriye Demokratik Güçleri'nin komutanları, ateşkesin başarılı olması için gerekeni yapacaklarını söyledi. Kürtler, Suriye'nin kuzeydoğusundaki yarı özerk topraklarının geleceği konusunda Rusya ve Suriye'yle görüşmeler yaparken Rusya, Türkiye'nin Suriye içinde sadece çok kısıtlı çapta operasyon yapmasına olanak tanınabileceği uyarısında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Salı günü Soçi'de Rusya lideri Putin'le görüşeceğini hatırlatan gazete, bugünkü başyazısını da Amerika ve Türkiye'nin vardığı anlaşmaya ve Amerikan Kongresi'nin Türkiye'ye yönelik olası yaptırım kararına ayırmış. Başyazı, anlaşmanın kalıcı bir ateşkes olmadığı, geçici olarak güç kullanımını durdurma sözü olduğunu kaydediyor. Buna göre Kürt güçleri, ateş hattındaki bölgelerden çekilirken Amerika, Kürtler ve Türkiye, uzun vadeli bir anlaşma için müzakerelere başlayacak. Ancak gazete, Türkiye ve Trump'ın güttüğü dış siyasete yönelik asıl tehlikenin Amerikan Kongresi'nden gelebileceği uyarısında bulunuyor. Bunun nedeni, Kongre'deki her iki partinin de Trump'ın Suriye politikasından ötürü duyduğu memnuniyetsizlik. Senatör Lindsey Graham, beş günden sonra iyi bir anlaşma yapılamaması durumunda Türkiye'ye yaptırım tasarısının oylanması için baskı yapacağını kaydetti. Trump'ın Suriye'den çekilmesini kınayan ancak bağlayıcı olmayan bildiriden daha güçlü bir tasarı istediğini kaydeden Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell ise tasarıyı oylamaya sunup sunmayacağını söylemedi.

Washington Post ise Beyaz Saray Genel Sekreter Vekili Mick Mulvaney'nin Ukrayna'ya yapılacak yaklaşık 400 milyon dolarlık Kongre onaylı yardımın askıya alınması için Başkan Trump'ın müdahalede bulunduğunu itiraf ettiğini yazıyor. Habere göre Mulvaney önce Trump'ın Ukrayna yardımını yolsuzluk kaygıları nedeniyle askıya aldığını söyledi, ancak daha sonra Trump'ın siyasi çıkarlarının da bunda rol oynadığını belirtti. Ancak gazete, Mulvaney'nin Trump'ın Amerika'nın Ukrayna politikasıyla kendi iç siyasi çıkarlarını birleştirdiği şeklindeki itirafından sonra, ”Geçin bunları. Dış politikada siyasi etki olacaktır,” diyerek durumu olağanmış gibi göstermeye çalıştığı yorumu yapıyor. Habere göre Mulvaney'nin her şeyi itiraf edip sonra da bunu normalmiş gibi gösterme taktiği, Cumhuriyetçi Parti içinde de tepki topladı. Hatta adı açıklanmayan bier Cumhuriyetçi Kongre üyesi, ”Mulvaney, Başkan'ın ve etrafındaki herkesin 'olmadı' dediği şeylerin olduğunu söyledi. Anlamak mümkün değil,” dedi.

New York Times ise Başkan Trump'ın önümüzdeki Haziran ayında Amerika'da yapılacak G-7 zirvesine Florida eyaletindeki Doral kenti yakınlarında bulunan Trump National Doral golf kulübü ve lüks tatil köyünde ev sahipliği yapacağını yazıyor. Habere göre Trump'ın diplomatik bir etkinlik için sahibi olduğu mülklerden birini seçmesi, çıkar çatışmasına ilişkin soru işaretlerini akıllara getirdi. G-7 zirvesinin Trump'a ait Doral kulübünde yapılacağı açıklaması, Beyaz Saray Genel Sekreter Vekili Mick Mulvaney'den geldi. Mulvaney, Trump'ın yaptığı seçim nedeniyle ”siyasi eleştiriye” uğrayacağı olasılığını aklına getirdiğini, ancak kararından şaşmadığını söyledi. Mulvaney'ye göre Trump Yönetimi, G-7 zirvesi için Amerika'nın dört bir yanında çok sayıda oteli değerlendirdi, ancak Trump National Doral kulübünün zirve için diğerlerine göre ”kıyaslanamaz ölçüde, kat be kat” daha üstün olduğu sonucuna vardı. ”Sanki bu tesis, bu tür etkinlikler için hususi olarak inşa edilmiş” ifadesini kullanan Mulvaney, Başkan Trump'ın şahsi olarak bundan kar sağlayacağı iddiasını reddetti ve Trump'ın, kar elde etmek gibi bir niyeti olmadığını açıkça belirttiğini söyledi. Ancak Temsilciler Meclisi'ndeki Demokratlar, Trump'ın G-7 zirvesi için kendi sahip olduğu oteli seçmesinin, şirketinin çıkarlarını gözetmesinin son örneği olduğunu kaydediyor.

