18 Ekim Süper Loto çekilişi yapıldı! İşte 20 milyon TL ikramiyeyi kazanan talihli rakamları!

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı. 6 şanslı rakamı 2 aydır bilen çıkmıyor. Kuponlarını dolduran vatandaşlar heyecanla Süper Loto çekiliş sonucunu araştırıyor. Milli Piyango İdaresi bu hafta büyük ikramiye tutarı olarak 20 milyon 341 bin TL belirledi. İşte 18 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları…

18 EKİM 2018 SÜPER LOTO SONUÇLARI

4, 16, 25, 28, 39, 36

11 EKİM 2018 SÜPER LOTO SONUÇLARI

SÜPER LOTO HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir..

