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18 evi soydular, pişkinlikleri yok artık dedirtti

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 13:24 | Son Güncelleme

Rize’de 18 köy evine giren hırsızlar, çaldıkları tarım makinelerini satmaya çalışırken yakalandı.

Rize’de 18 köy evine giren hırsızlar, çaldıkları tarım makinelerini satmaya çalışırken yakalandı. Soba yanmayan evleri soyan hırsızların evlerde kahve yapıp içtikleri ortaya çıktı.
Rize merkeze bağlı Ketenli köyü ve çevresinde 18 eve giren hırsızlar, vatandaşların tarım malzemelerini çaldı. Ağaç motorları, ot biçme makineleri, televizyon gibi değerli malzemeleri çalan hırsızların pişkinlikleri ise yok artık dedirtti. Girdikleri evde kahve yapıp içen hırsızlar, güvenlik güçleri tarafından çaldıkları eşyaları satmak üzereyken yakalandı.
Ketenli köyü muhtarı Yahya Balcı, hırsızların köyün girişinde bulunan kamera sayesinde tespit edildiklerini belirterek, "Ağaç motorları, takım aletleri gibi malzemelerimiz çalındı. Tahmini bizim köyde 15-20 bin civarında bir kaybımız var. Bir kutu hazır kahveyi alıp hırsızlık için gittikleri diğer evde içmişler. Aktaş, Veliköy, Akpınar, Pınarbaşı köylerinde toplamda 18 eve girmişler. Bizim burada en büyük şüphemiz bu köylerden birileri bunlara yardım etmiş mi? Şu anda hırsızlar jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Bazı aletler evlerinden çıktı fakat hala bulunamayan malzemeler var, onları kime sattıkları belli değil. Savcılığa çıkacaklar, büyük ihtimalle onlarda bulunacaklar” ifadelerini kullandı.
Evi soyulan Nazmı Yazıcı ise, üç kez evine hırsızların girdiğini belirtti. Yazıcı, "Üç defa soyuldu evim, sonuncuda bunları yakalattık. Bundan sonraki karar devletimize kalmıştır fakat bunlar hemen çıkar diyorlar. Bunları salıpta insanların başına bela etmesinler, cezalarını çeksinler. Bizim halimizi görüyorsunuz. Kendimizden kısıp çiftçi olduğumuz için aldığımız malzemelerimizi hep çaldılar” dedi.

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