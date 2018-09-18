18 Eylül Amerikan Basınından Özetler

Washington Post, Başkan Trump'ın Anayasa Mahkemesi üyeliğine aday gösterdiği Yargıç Brett Kavanaugh ve Kavanaugh'nun 1980'li yıllarda lise öğrencisiyken kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia eden psikoloji profesörü Christine Blasey Ford'un Senato Yargı Komisyonu önünde ifade vereceğini bildiriyor. Gazete, Pazartesi günü düzenlenecek, son derede dramatik ve siyasi açıdan tehlikeli bir hal alması mümkün oturumun, Kavanaugh'nun Anayasa Mahkemesi üyeliğinin kaderini belirleyeceği yorumunda bulunuyor. Habere göre başta Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell olmak üzere birçok Cumhuriyetçi, cinsel saldırı suçlamaları karşısında Kavanaugh'yu savunmayı sürdürdü. Ancak Senato'daki Cumhuriyetçiler, her iki partiden de gelen çağrılar üzerine Kavanaugh'nun Perşembe günü Senato'da yapılması planlanan oylamasının ertelenmesine karar verdi. Pazartesi günü Kavanaugh ve kendisini cinsel saldırıyla suçlayan Ford'un vereceği ifade, MeToo hareketi kapsamında kadın seçmenlerin enerji topladığı bir ortamda, Kongre ara seçimlerine 50 gün kala, Cumhuriyetçi Parti açısından büyük riskler içeriyor.
Washington Post bugün ayrıca Florence Kasırgası'nın çok ciddi sel felaketine yol açtığı Kuzey Carolina eyaletindeki son durumla ilgili haberleri aktarmaya devam ediyor. Gazete, akarsuların taşma, ölü sayısının yükselme ve çevresel tehditlerin artma riskinin sürdüğünü bildiriyor. Habere göre eyalette çok sayıda yol sel baskını yüzünden hala kapalı. Okullarda eğitime devam edilemiyor, binlerce haneye elektrik ve su verilemiyor, birçok kasabaya giriş ve çıkış yapılamıyor. Zehirli atıkların sel sularına karışarak çevreye yayılması ve kanalizasyon hatlarının tıkanması ise eyaletin karşı karşıya olduğu bir başka tehlike. Gazete, ölü sayısının 32'ye ulaştığı Kuzey Carolina'da kasırganın maliyetinin 22 milyar doları bulduğunu, bu maddi kaybın büyük çoğunluğunu artık yaşanamaz hale gelen konutların oluşturduğunu yazıyor.
Wall Street Journal ise Uzakdoğu'yu etkisi altına alan ve bu yıl meydana gelen en şiddetli fırtına olarak kayıtlara geçen Mangkhut Tayfunu'nun Filipinler'de en az 59 kişinin ölümüne neden olduğunu bildiriyor. Gazete, Filipinler, Hong Kong ve Macau'yu etkiledikten sonra Çin anakarasına doğru ilerleyen tayfunun rüzgar hızının saatte 272 kilometreyi bulduğunu, bunun, Amerikan kasırga şiddeti ölçeğinde Kategori 5'e denk düştüğünü yazıyor. Mangkhut Tayfunu'nun rüzgar hızının Kuzey Carolina eyaletini vuran Florence Kasırgası'nın iki katı olduğu bildiriliyor. Çapı 800 kilometreyi bulan tayfun önce Filipinler'ın kuzeyini vurdu, daha sonra Hong Kong'a ilerledi. Filipinler'de hasat mevsiminden hemen önce etkili olan tayfun, bu yoksul bölgede yaşayan çok sayıda çiftçinin geçim kaynağını kaybetmesine yol açtı. Gazete, bundan beş yıl önce Filipinler'i vuran tayfunun 6 bin 300 can aldığını hatırlatıyor ve o zamandan bu yana Filipinler'de yapılan çalışmalar ve alınan önlemlerin, bu seferki tayfunda ölenlerin sayısının daha az olmasına katkıda bulunduğunu bildiriyor.
Wall Street Journal bugün ayrıca Başkan Trump'ın Çin'e yönelik ek gümrük tarifeleri ve Çin'in misilleme yapacağı açıklamasıyla ilgili ayrıntıları aktarıyor. Gazete, Trump'ın 200 milyar dolarlık Çin malına daha ek gümrük vergisi getirme kararı aldığını, 24 Eylül'den itibaren ithal Çin mallarına yüzde 10 oranında gümrük tarifesi uygulanacağını ve bu oranın yıl sonunda yüzde 25'e çıkarılacağını bildiriyor. Bu uygulama, bavuldan deniz mahsüllerine birçok ürünün fiyatının artmasına ve Amerikalı tüketicilerin ilk kez Trump'ın ticaretle ilgili kararlarının etkilerini doğrudan hissetmelerine neden olacak. Öte yandan Çin, Amerika'nın ek gümrük tarifelerini hayata geçirmesi durumunda yasal haklarını ve çıkarlarını korumak için misilleme yapacağını açıkladı. Böyle bir yanıtı bekleyen Trump ise çok daha sert adımlar atacağını kaydederek, ”Eğer Çin çiftçilerimize ve diğer sektörlerimize karşı hamle yaparsa 267 milyar dolarlık ek ithal ürüne daha vergi getiririz,” dedi. Önümüzdeki haftadan itibaren yürürlüğe girecek gümrük tarifeleri, Amerika'nın Çin'den ithal ettiği malların yarısına ek vergi getirildiği anlamına geliyor. Amerika geçtiğimiz yıl Çin'den 505 milyar dolarlık ithalat yapmıştı. Trump'ın Çin'in misilleme yapması durumunda yeni dalga gümrük tarifelerini devreye sokması ise Çin'den ithal edilen tüm ürünlerin ek olarak vergilendirilmesi anlamına gelecek.
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