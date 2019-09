18 Eylül Amerikan Basınından Özetler

New York Times, İsrail'de yapılan genel seçimlerden çıkan kısmi sonuçlar ve sandık başı anketlerine göre Başbakan Benyamin Netanyahu ve rakibi eski Genelkurmay Başkanı Benny Gantz arasındaki yarışın başa baş gittiğini yazıyor. Habere göre ilk sonuçlar, ne Netanyahu'nun ne de Gantz'ın koalisyon kuracak çoğunluğu elde edebildiğini gösteriyor. Ancak Gantz'ın merkezci Mavi ve Beyaz Partisi'nin yarışı Netanyahu'nun muhafazakar Likud Partisi'nin önünde tamamladığı görülüyor. Bu da daha küçük üçüncü bir partinin sonucun belirlenmesinde rol oynayabileceği anlamına geliyor. İki partinin elde ettiği oy oranının birbirine çok yakın olması, İsrail'in şimdiye kadar en uzun süre görev başında kalan başbakanı 69 yaşındaki Netanyahu açısından yenilgi olarak kabul ediliyor. Netanyahu, Mayıs ayındaki seçimlerden sonra koalisyon oluşturmayı başaramayınca Gantz'a koalisyon oluşturma şansı tanımak yerine seçimlerin tekrarlanması çağrısı yapmıştı. Dün akşam sandıklar kapanana kadar kampanya yapan, Arap seçmenlerin sandıklara akın ettiği uyarısında bulunan, hatta sağcı tabanını harekete geçirmek için seçim yasaklarını çiğneyen Netanyahu, resmi sonuçları bekleyeceklerini söylese de güçlü bir Siyonist hükümet kurmak için müzakerelere başlayacağı sözü verdi. New York Times, hakkında üç yolsuzluk davası açılan Netanyahu'nun suçlu bulunması durumunda İsrail yasaları uyarınca görevde kalmaya devam edebileceğini, hatta koalisyondan af talebinde bulunabileceğini kaydediyor. Ancak bakanlık seviyesi ya da sıradan parlamento üyeliğine düşmesi durumunda suçlu bulunması halinde Netanyahu'nın istifa etmesi gerekecek.

Washington Post ise Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine düzenlenen saldırılara verilecek yanıtı ele almak üzere Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni kapsayan Ortadoğu turuna çıktığını yazıyor. Habere göre Pompeo'nun ani alınan bir kararla yapacağı resmi ziyaretlerde İran'la yaşanan gerginliklerin askeri yüzleşmeyle sonuçlanmasının tehlikelerine vurgu yapması bekleniyor. Suudi Arabistan'daki petrol tesislerine yapılan saldırıların sorumlusu olarak İran'ı gösteren Pompeo, fırtına hızında gerçekleştireceği ziyaretler sırasında dışişleri bakanlarıyla Yemen'deki Husiler'e sağladığı destek dahil İran'ın Ortadoğu'daki hamlelerine verilecek yanıtları masaya yatıracak. Cidde'de Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'la bir araya gelecek olan Pompeo, daha sonra Abu Dabi'ye geçerek Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed'le görüşecek.

Wall Street Journal ise Merkez Bankası'nın on yıl aradan sonra ilk kez para piyasalarına nakit desteğinde bulunduğunu yazıyor. Habere göre dün hızla yükselen gecelik faizleri indirmek için piyasalara nakit enjekte eden New York Merkez Bankası, ani nakit sıkışıklığını gidermek için bugün aynı işleme devam edeceğini duyurdu. Nakit sıkışıklığı, federal borçlanmanın sonucu olan fon sıkıntısından ve Merkez Bankası'nın son yıllarda daha az miktarda tahvil satın alarak mali sistemden para çekmesinden kaynaklanıyor. New York Merkez Bankası, federal fon faiz oranının Cuma günkü oran olan yüzde 2,14'ten Pazartesi günü üst limit olan yüzde 2,25'e yükselmesi üzerine nakit sıkışıklığını gidermek için repo ihalesi açarak dün sabah bankacılık sistemine 53 milyar dolar nakit sağladı. FED bu sabah da repo ihalesi açarak piyasalara 75 milyar dolar daha likidite desteğinde bulunacağını bildirdi. Uzmanlar, FED'in repo piyasalarının pürüzsüz işlemesi için bir süre daha fon sağlamaya devam edeceğini, ancak acil önlem niteliğindeki bu hamlenin ne kadar süreceğinin bilinmediğini kaydediyor.