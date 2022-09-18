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18 Eylül Şans Topu çekiliş sonucu açıklandı mı? Şans Topu çekiliş sonucu ne zaman açıklanacak?

18.09.2022 17:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Popüler çekiliş Şans Topu'nun detayları araştırılıyor. Şans Topu oyununda bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara yer alır. Çekiliş her hafta iki defa gerçekleştirilir. Peki 18 Eylül Şans Topu çekiliş sonucu açıklandı mı? Şans Topu çekiliş sonucu ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

18 Eylül Şans Topu çekiliş sonucu açıklandı mı? Şans Topu çekiliş sonucu ne zaman açıklanacak?

Şans Topu çekilişinin sonucu 18 Eylül akşam saatlerinde merak konusu oldu. Çekilişin geçmiş sonuçlarına, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/sans-topu-sonuclari' adresinden ulaşılabilir. Güncel sonuçlara ise haberin detayında yer verilir. Peki 18 Eylül Şans Topu çekiliş sonucu açıklandı mı? Şans Topu çekiliş sonucu ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

18 Eylül Şans Topu çekiliş sonucu açıklandı mı? Şans Topu çekiliş sonucu ne zaman açıklanacak?

ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Şans Topu çekilişinin sonucu henüz açıklanmadı. Sonuçlar belli olduğunda haberimiz güncellenecek.

Çekilişin başlangıç saati 20.00'dır. Sonuçlar, başlangıçtan yarım saat sonra belli olur.

ŞANS TOPU KURALLARI NELER?

Şans Topu oyununda bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara yer alıyor. 34 numara arasından 5 tanesi, 14 numara arasından ise 1 tanesi işaretleniyor. Şans Topu oyununda bir veya birden fazla kolon da oynanabiliyor. Tek kolon ücreti ise 2 TL'dir.

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Anahtar Kelimeler:
şans topu Milli Piyango
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