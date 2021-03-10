18 GB RAM hayali gerçek oldu: Asus ROG Phone 5 ailesi tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Asus oyuncu telefonu sektöründe yer alan az sayıdaki firmalardan biri. Xiaomi Black Shark ve Nubia gibi firmaların olduğu bu sektörde Asus yeni serisini resmen tanıttı. Bu seri Asus ROG Phone 5 adıyla piyasaya çıktı. Seride Asus ROG Phone 5, Asus ROG Phone 5 Pro ve Asus ROG Phone 5 Ultimate olmak üzere üç farklı versiyondan oluşuyor. Dilerseniz, standart modelin özelliklerini paylaşarak başlayalım.
Asus Rog Phone 5'in özellikleri arasında 6.78 inçlik Full HD+ çözünürlüğünde 144 Hz yenileme hızına sahip Samsung yapımı AMOLED ekran bulunuyor. Herhangi bir çentiğe yer vermeyen bu ekran, HDR10+ sertifikasına da sahip. Beklendiği gibi Snapdragon 888 işlemcisinden gücünü alan ROG Phone 5, ön tarafında 24 MP'lik bir selfie kamerası taşıyor.
Telefon arkasında 64 MP ana kamera + 13 MP ultra geniş açılı kamera + 5 MP makro kamera olarak görev yapan üç kameraya yer veriyor. ROG Phone 5'te iki hücreli (3000 mAh + 3000 mAh), 65W şarj destekli, 6.000 mAh'lik bir batarya bulunuyor. Android 11 ile çalışan akıllı telefonun arkasında standart RGB logolu ROG tasarımı var. Son olarak telefonun 8 GB/12GB/16 RAM + 128 GB/256 GB dahili depolama alanına sahip modeller ile geldiğini belirtelim.
ROG Phone 5 Pro ve de ROG Phone 5 Ultimate, aslına bakacak olursanız Rog Phone 5 ile neredeyse aynı. Fakat RAM ve depolama seçenekleri konusunda her iki telefon ayrışıyor. AeroActive Cooler 5 ile birlikte gelen Rog Phone 5 Pro'da 16 GB RAM ve 512 GB dahili depolama alanı yer alıyor. Ayrıca ROG Phone 5'in arkasında standart RGB logolu ROG tasarımı değil, ROG Vision isimli renkli bir PMOLED ekran bulunuyor. Bu ekran, oyuncular tarafından özelleştirilebiliyor.
ROG Phone 5 Ultimate, daha önce de söylediğimiz üzere tamı tamına 18 GB RAM'e ve 512 GB dahili depolama alanına sahip. Böyle bir telefon ile ilk kez karşılaşıyoruz desek yalan olmaz zira akıllı telefon endüstrisinde genellikle 12 GB'a kadar RAM kullanıldığını gördük. Bu yüzden ROG Phone 5 Ultimate, rakiplerine nazaran bir adım önde başlıyor gibi görünüyor. ROG Phone 5 Ultimate, arkasında ise tek renkli bir PM-OLED ekran bulunduruyor. Asus hem ROG Phone 5, hem ROG Phone 5 Pro hem de ROG Phone 5 Ultimate için özel aksesuarlar tasarlamış durumda.
Gelelim fiyatlara. Asus, genel tasarımı aynı olan ancak teknik detayları ile ayrışan üç oyuncu telefonu için farklı fiyatlar belirlemiş durumda. Buna göre Asus ROG Phone 5 ailesinin fiyatları şu şekilde:
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